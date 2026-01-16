2025台股狂飆29%！懶錢包點4檔「擊敗大盤」：0050重返榮耀、高股息相對剝奪感

回顧剛剛過去的2025年，對於台灣投資人而言，無疑又是豐收的一年，財經YouTuber「懶錢包」近日發布年度回顧影片，深入剖析台股2025年的四大亮點。儘管去年4月曾經歷過台積電等權值股跌停、大盤重挫近10%的史詩級崩跌，但台股展現強大韌性，全年加權報酬指數（含息）大漲29.47%，不僅讓堅持在場的投資人資產大幅增值，更見證了「國民ETF」0050重返榮耀的歷史時刻。

牛市再現 平均每位股民資產增長154萬

懶錢包指出，2025年台股加權指數封關收在28,963點，全年上漲5,928點，漲幅達25.74%；若將股息還原，含息報酬率更高達29.47%。

這已是台股近七年來第六度繳出超過27%的高報酬，僅2022年為負報酬。懶錢包試算，若投資人在七年前投入300萬元買入大盤型標的，如今資產已突破1,100萬元，顯示長期參與市場的驚人複利效應。

此外，受惠於市值飆升，2025年台灣上市櫃公司總市值突破101.7兆元，位居全球第七，若以證券開戶人數1,376萬人平均計算，約等於每位股民帳面財富增加了154萬元。

雖然這項數據包含外資與法人，一般散戶未必人人有感，但懶錢包強調，只要投資組合跟隨大盤，資產增長幅度絕對相當可觀。

0050規模破兆 降費拆股策略奏效

2025年最具話題性的焦點，非「元大台灣50（0050）」莫屬。

懶錢包分析，身為台灣最老牌ETF，0050在2025年祭出「調降經管費」與「一拆四分割」兩大殺手鐧，成功引爆買氣。從年初起，其股東人數一路超越「群益台灣精選高息（00919）」、「元大台灣價值高息（00940）」等強敵，並在年底突破200萬人，全年新增126萬名股東，成長幅度達164%。

隨著海量資金湧入，0050資產規模在一年內膨脹5,800億元，正式突破1兆元大關，創下台灣ETF新里程碑。

懶錢包表示，規模破兆意味著投資人能享有最低0.05%的經理費優惠，內扣費用降低將直接回饋在報酬率上。

績效方面，0050全年繳出37.14%的報酬率，睽違八年再次擊敗「富邦台50（006208）」，穩居市值型ETF王者寶座。

主動式ETF元年 績效與風險並存

2025年也被視為「主動式ETF元年」。懶錢包統計，光是去年便有13檔股票型主動式ETF掛牌上市，這類商品結合了ETF的交易便利性與共同基金的主動選股優勢，試圖追求超越大盤的超額報酬。

懶錢包觀察，部分主動式ETF如「00980A」、「00981A」等，因建倉時機得宜，繳出了50%以上的驚人漲幅，然而她也提醒，主動式ETF績效高度依賴經理人選股與進場時機，且成立時間尚短，投資人應持續觀察其在完整年度的表現，才能驗證其真實力。

幾家歡樂幾家愁 高股息家族普遍跑輸大盤

在績效排名部分，2025年台股ETF績效前十名全數跑贏大盤，冠軍由「中信小資高價30」以41.89%奪下，亞軍與季軍分別為「野村臺灣新科技50」與「富邦科技（0052）」，顯示科技與高價股仍是多頭主力。

相較之下，過去幾年受寵的「高股息ETF」則陷入苦戰。懶錢包指出，在人氣最高的十檔ETF中，僅有0050、006208、00881與0052成功擊敗大盤；其餘六檔全數為高股息ETF，且績效普遍落在中後段班。

其中擁有百萬股東的00878、0056及00919，雖然都維持正報酬，但漲幅遠遠落後大盤的29.47%。

懶錢包分析，倒數十名榜單中，高股息ETF就佔了九席。

曾經的績效王「富邦台灣中小（00733）」與「大華優利高填息（00918）」等，在資金輪動下光環盡失。

他總結，雖然高股息ETF提供了穩定的現金流，但在大牛市中容易錯失資本利得，投資人看著大盤狂飆，難免產生「相對剝奪感」。然而，懶錢包也勉勵投資人，市場無法預測，只要持續參與並選擇適合自己的標的，就是最好的投資策略。

◎本文獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。