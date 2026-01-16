日本買房隱形成本太高？阿格力揭「修繕+代管」吃掉獲利：009817輕鬆當包租公

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
阿格力實地走訪東京房市後指出，日本不動產租金與持有成本不低，管理與修繕支出壓力大，透過國泰日本不動產（009817）ETF，可用小額資金參與日本REITs，降低實體置產管理負擔。記者許正宏／攝影
財經專家阿格力在影音中分享，實地走訪東京多個住宅區後，直言日本租屋與持有成本其實並不低。

以自身居住與觀察為例，東京近郊兩房一廳月租約22萬日圓，若為四房產品，月租甚至達43萬日圓。他表示，單就居住成本來看，日本房市並非外界想像中的「便宜市場」，反而需要更精確的成本評估。

阿格力指出，台灣人赴日購屋在貸款條件上並非不可行，實務上可貸5至7成，利率約2.5%以上，與台灣首購條件差距不大。

不過，日本銀行對物件總價與品質要求較高，總價通常須達5,000萬日圓以上，且物件狀況不能過於老舊；他也提到，日本不動產持有成本除了管理費，還需額外負擔「修繕基金」，兩者分開計算，長期固定支出明顯高於台灣。

進一步談到房東實務面，阿格力表示，海外置產除了管理費、修繕基金與稅金，還需支付代管費用，依出租或民宿型態不同，抽成約5%至20%。若遇到租客問題，跨國管理的時間與溝通成本都不低。

他直言，實體房產雖具保值性，但對一般投資人而言，管理複雜度與隱形成本不容忽視。

基於上述觀察，阿格力在影片後段將焦點轉向日本REITs市場。他指出，日本商辦、零售與觀光型不動產，受惠於都市化與觀光人口成長，出租率長期維持高檔，租金動能相對穩定。相較直接持有單一物件，REITs能以更分散的方式參與住宅、商辦、店面、旅館等多元資產，也能降低單一物件風險。

阿格力最後點名即將募集的國泰日本不動產（009817），表示該ETF連結日本REITs指數，投資範圍涵蓋住宅、商辦、店面、物流與醫療等不動產類型，發行價10元，代表1萬元即可參與日本不動產市場

他指出，對於不想承擔實體置產管理壓力、又希望配置低波動資產的投資人而言，009817提供了一種相對簡化、且貼近日本不動產市場的參與方式。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

