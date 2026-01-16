009817發行價10元就能當日本包租公！一站打包商辦、飯店、物流…四大亮點一次看

日本經濟揮別長期通縮的失落年代，在薪資穩健增長、溫和通膨與政策面支持的共同推動下，市場已明顯踏入新一輪復甦循環，為房地產價值的長期走升奠定扎實基礎。在海外置產需求升溫、投資人尋求多元資產配置的趨勢下，國泰投信推出台灣首檔聚焦日本不動產的ETF國泰日本不動產（009817），將於下周一（1/19）至1/21限時3天募集，發行價10元，以小資即可入手的親民門檻，協助投資人一站式掌握日本房市熱潮。

009817基金經理人游凱卉指出，日本不動產市場受惠觀光火熱、企業加薪與政策利多的帶動下，展現高度韌性與成長動能，REITs（不動產投資信託）即是將不動產證券化，讓小資族能以低金額投資房產。

009817具備四大投資亮點：

首先是「掌多元」，讓投資人能一次布局日本多類型房地產，包括辦公大樓、商場、物流中心、住宅與飯店，輕鬆擁抱多元地產契機...

接著是「享收益」，日本法規要求J-REITs公司至少將90%盈餘分配給股東，大幅高於日本企業平均水準的35%，且過去十年整體J-REITs公司配發股息金額翻倍成長，即便是2020年疫情都沒受到影響，保持每年成長態勢不間斷，成為希望創造現金流投資人的理想選擇。

游凱卉進一步說明，第三大投資亮點為「逢機遇」，當前日本經濟面呈正向循環，觀光熱潮推升商圈租金、企業回流帶動辦公需求，J-REITs評價面具吸引力，整體環境匯聚成為切入日本房市的良好時機。

第四亮點為「好入手」，009817發行價為低門檻的10元，投資人無需承擔海外買房涉及的語言、法規與管理成本，即可透過ETF簡單參與日本房地產市場，同時享有專業管理與分散風險的優勢，適合初次布局海外不動產或希望逐步建立海外資產部位的族群。

009817為國內首檔鎖定日本不動產的連結式架構ETF，標的基金為日本大和資產管理所發行的iFreeETF東証REIT指數（1488.JP），追蹤東証REIT總報酬指數，涵蓋日本多種類型核心資產。前十大持股包含日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，旗下資產橫跨六本木之丘、Bic Camera立川店、永旺 AEON、等台灣民眾熟悉的地標性建築，讓投資人可透過ETF間接持有日本實質不動產的收益來源。

009817採半年配息機制，適合追求收益、希望分散股票以外資產、看好日本房產長線發展，或是期待兼具收益與資本增值機會的族群。009817將於1/19至1/21 限時3日募集，發行價10元，讓投資人得以小額布局海外不動產，一次掌握日本房地產市場的多重成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。