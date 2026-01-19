00929昔「落水狗」浴火重生！納入台積電、聯發科助攻…存股哥：2.0版拭目以待

＊原文發文時間為1月15日

00929從11/21的波段低點17.24開始一路往上攀升，到昨天觸及19.48，整體漲幅達約13%，上次出現接近19.5的價格已經是2024下半年開始的高股息降息潮了。

其實不只00929，將近一年半的時間高股息整體漲幅落後大盤、配息下降，從幾年前的高股息浪潮變成人人喊打的落水狗，不過這個現象也不用太意外，因為趨利避害本來就是人類的天性。

我們要做的其實很簡單，就是我常說得長期持有、股息再投入，有能力的話再加上穩定的槓桿，這樣才是存股長投能成功的最重要的因素，簡單的事重複做，存股不用搞得太複雜。

回到00929，它大概是在社群上被罵最慘的高股息，但就在去年底開始脫胎換骨，彷彿變成2023年一路狂飆的00929，我自己認為有兩個最重要的因素讓它浴火重生。

降息累積平準金

這個策略從2024降息潮就開始了，配息金額直接對折再對折，就算開始升息調整幅度也很緩慢，但我都有在追蹤00929平準金構成，其實就是犧牲短期配息金額讓整體平準金得到補充，也讓填息機率增加。

今天（1/15）收益平準金0.61、資本平準金3.86，已累積還算充裕的配息水位，可見過去一年多的陣痛期在現在看還是有一定的效果。

納入台積電、大立光、聯發科

打不贏就加入他，累積足夠平準金後再來就是調整成分股，過去的選股策略看來就是行不通，那就直接把最會漲的台積電還有超級重磅權值股大立光、聯發科一起納入，這個策略的效果更是明顯，股價漲幅相當有感。

ETF的特性就是會迎合市場的需要去改變，並不是說短期的弱勢就代表它會爛一輩子，我認為還是要回歸存股的本質，有耐心得去長期持有才是成功的關鍵。00929版本2.0，拭目以待。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。