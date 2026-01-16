快訊

美大型股ETF 題材熱

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股延續強勢表現，法人指出，美國經濟穩健成長，加上聯準會（Fed）持續降息，都推升企業獲利成長。除了科技股之外，在醫療保健、金融及材料等產業中，仍可以找到可望受惠於人工智慧（AI）創新的大型成長股，法人對布局美國大型股ETF持正向樂觀。

貝萊德智庫指出，AI建設持續推進，加上關稅疑慮降溫，使經濟成長展現韌性，美國企業獲利優於預期，也鞏固貝萊德對美股加碼的立場。在S&P 500 指數連續三年繳出雙位數漲幅之後，美國企業財報季成為最近市場關注焦點。

貝萊德觀察到美股財報季的三大重點趨勢。首先，「科技七巨頭」與其他產業之間的獲利差距進一步拉近。第二，大趨勢持續支撐景氣循環類股表現。第三，AI帶動生產力提升，可能抵銷企業獲利在傳統周期中常見的下行壓力。

貝萊德指出，美國企業獲利動能可望持續，帶動獲利成長的美股範圍逐步擴大。貝萊德仍偏好AI主題，並且關注醫療保健等可望受惠於AI創新的產業。此外在重大趨勢支撐下，工業等關鍵循環型類股仍具投資機會。

貝萊德指出，美國金融業受惠於更活絡的併購交易活動，以及相對寬鬆的監管環境。在法說會中，金融股是最頻繁提及AI生產力效益的產業之一。醫療保健股表現較落後，但貝萊德看好該產業具備明顯的生產力改善與創新潛力。根據FactSet數據，美國約80%的醫療保健企業已上調獲利展望。

威廉博萊美國大型成長基金投資團隊認為，美國大型成長股具備結構性優勢，可望持續受益於強勁自由現金流、獲利成長持久，以及在AI基礎設施等領域的領先創新。

威廉博萊投資管理（WBIM）指出，在AI應用、雲端運算及半導體創新領域領先的企業，持續受惠於持久的需求趨勢，且整體企業資產負債表依然保持強健。在AI領域之外，投資團隊也看好醫療保健、金融及材料等領域，許多企業具有結構性優勢，已準備好展現持久的成長力。

威廉博萊美國大型成長基金經理人高倫（Jim Golan）表示，在2026年，主動型投資人將迎來展現差異化的投資機會，布局重點在於尋找擁有明確競爭護城河，並具備長期複利價值戰略能力的公司。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

