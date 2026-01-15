被動元件龍頭股看俏 兩檔高股息ETF有納入

被動元件龍頭國巨*（2327）受法人認可，看好潛在漲價效應，近期量增價漲，已經連續11日獲投信買超，14日更成為投信第一大買超個股，單日總成交量破12萬張大量。

本土券商近日給予國巨*300元目標價，看好在2026/2027年AI、原物料成本上升造成的漲價效應，可使得被動元件龍頭廠更具訂價權，加上資料中心功率升級帶動MLCC等新品使用機會，以及鉭質電容短時間難以取代，持續提升國巨*的AI營收占比空間。

觀察國內台股原型ETF對國巨*的持有比重，僅中信成長高股息與大華優利高填息30兩檔擁有高比重國巨*，分別為11.02%和5.55%。國巨*開年以來強勢上漲也帶動ETF股價表現，大華優利高填息30於14日完成最近一次填息，連三季度填息成功。掛牌以來共配息11次，其中，八次完成填息，填息率維持70%以上，展現指數篩選中「填息」的硬實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。