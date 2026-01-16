00881 下周配息2.65元

台股連日創高，14日盤中最高達30,994點再締新猷，雖昨（15）日短暫熄火，但台積電法說會報喜，去年第4季稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，連續七季實現雙位數成長；國泰投信分析，台股不受國安基金離場影響，台積電財報表現超乎預期，台股後市可期。

國泰台灣科技龍頭（00881）持有逾四成台積電，公告配息金額為2.65元，若以收盤價34.99元計算，單次配息率7.57%，年化配息率達15.15%，提醒最後買進日為1月19日，除息日1月20日，股息將於2月12日農曆春節前夕發放，成為新春紅包。

投信投顧公會最新資料指出，國泰台灣科技龍頭截至2025年12月底，近六個月、一年、兩年、三年的報酬率名列前茅，分別達41.8%、39.2%、102.26%、193.57%。隨台灣外銷訂單持續正成長，台股電子股獲利也持續上修，可趁勢加碼布局，有望先享息收，後搶資本利得。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，台股元月行情持續發酵，帶動加權指數站穩3萬點，12日國安基金宣告退場，結束史上最長279天護盤紀錄，統計本次進場期間（2025年4月8日~2026年1月12日）台股上漲逾12,000點，其中台積電大漲107%成為最大功臣。

國安基金操盤策略聰明，歷次進場時機皆在台股基本面無虞、惟市場情緒萎靡的情況下，勝率極高，如今台股具備基本面良好、資金動能強勁、信心充足三大利多，加上ETF募集熱烈，挹注豐沛資金，今年可望超越去年表現。

台股產業主要以半導體、AI伺服器以及電子零組件為主，在AI浪潮帶動下，焦點逐漸從基礎建設拓展至實體應用，由於多家台廠與整體產業鏈深度綁定，國泰台灣科技龍頭打包一籃子台灣科技龍頭股，績效優異，適合做為布局台股AI的重點標的。

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，基金挑選成分股時有三道把關程序，揀選營收占比來自通訊科技產業鏈比重大於50%的企業、同時考量流動性，近三個月日均量維持新台幣5,000萬元以上、近四季EPS大於0的個股。目前產業配置持有近九成AI類股，並配置完整產業鏈如晶片、電子零組件、組裝及周邊族群，集結科技國家隊和護國神山群，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電、奇鋐等大廠，為投資人掌握AI時代下的類股輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。