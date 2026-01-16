十檔台股ETF 走路有風

觀察今年以來台股ETF表現，共有十檔產品在規模、受益人數及報酬率三大指標同步成長，其中以科技型ETF最為亮眼，包括群益半導體收益、新光臺灣半導體30及台新臺灣IC設計等三檔ETF，今年來績效皆繳出雙位數成長。今年開年以來，台股氣勢如虹，加權指數屢創新高，推升台股ETF表現走揚。其中，多檔科技型ETF繳出雙位數報酬，主動式ETF也同步吸引投資人進場，規模與受益人數齊步成長，投信法人建議，投資台股ETF可以主被動策略兼具。

在三增台股ETF的榜單中，有四檔主動式ETF入列，其中：主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長今年來受益人數成長人數破萬人；主動復華未來50、主動安聯台灣高息則破千人以上。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，過去兩年是AI的基礎建設期，今年則將進入商轉收成期，近期有不少龍頭業者釋出AI PC、機器人、自駕車技術等嶄新應用，代表AI不再只是算力展示，也正走向實體生活。

綜合統一投信台股團隊、主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，在AI強勁需求帶動下，2025年上市櫃獲利預估達4.4兆元的新高紀錄，市場普遍預期今年獲利可望達5.3兆元，年成長逾二成。此外，投資布局上，看好Google與AWS的供應鏈，包括散熱、電力及CCL/PCB等產業。整體而言，在AI基本面支撐下，台股有望一路暖到農曆年前。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，全球大環境有利股市，台股企業獲利預期將持續雙位數成長，且成長動能更勝2025年，整體趨勢偏多。從產業面來看，AI實質需求持續擴大，軍備競賽才剛開打。隨著AI晶片加速換代，整體內容價值提升，進一步放大台股供應鏈企業營收，後市仍值得期待。

策略上，施政廷表示，有鑑於台股在結構式成長動能支撐下，不斷翻新頁、締造新紀錄，所以在面對台股走高、伴隨而來的波動增加，唯有透過主動策略、挑出優質企業、長線布局才是勝負關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。