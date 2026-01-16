快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

ETF商品預估配息 話題熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近日ETF配息再掀波瀾，包含預估配息金額與實際配息金額不一、拿配息作為廣告、一日內多次更正配息金額、祭出高於ETF追蹤指數息率又限制初級市場申購造成大幅溢價、ETF預估配息是否走入歷史等，引發多方討論。據了解，主管機關並無限制預告「每受益權單位數可分配金額」的相關規定。

台灣投資人瘋配息，ETF配息往往成為規模增長的關鍵原因之一，據了解，近期因有投信業者在進行上市ETF配息首次公告時，有預告「每受益權單位數可分配金額」數字，導致投資人申訴投信業者私自更改實際配息金額，有廣告不實之嫌並涉及詐欺。

投信投顧公會13日已經發函給投信業者，依據第10屆第二次自律委員會-基金廣告組會議決議，請業者避免於配息首次公告時發布預估配息金額，以免產生不必要糾紛。

據了解，ETF第一階段是否公告配息金額引發爭議並非第一次，過去也曾引發投資人反彈。但根據臺灣證券交易所在2022年7月12日的說明，預告「每受益權單位數可分配金額」非首次公告須強制揭露事項，爰投信業者於除息交易日至少兩個營業日前公告「每受益權單位數可分配金額」乙次即可。也就是說，ETF第一階段配息公告揭露預估每受益權單位數可分配金額，這並非強制規範而是自主揭露。

ETF除息會進行兩個階段公告，第一階段（期前）的重點是公告配息時程，包含除息日、領息日、停止過戶日等等相關程序作業日期；第二階段（期後）重點則是在公告實際配息金額及其預估收益分配組成占比資訊，而第二階段公告時間至少要在除息前兩個交易日進行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

統一全天候基金淨值登上500元

100張00919領息5萬2！杉本拿股利加碼00878、00918：走得慢但持續前進

不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

00918果真「高填息」！搭台股創高列車17天達陣…單次配息率2.47％亮眼

相關新聞

高含「積」量ETF 錢景亮

台積電昨（15）日法說會，財報表現優於預期，2026年資本支出將達520億美元到560億美元，超出市場期待，帶動台積電美...

ETF商品預估配息 話題熱

近日ETF配息再掀波瀾，包含預估配息金額與實際配息金額不一、拿配息作為廣告、一日內多次更正配息金額、祭出高於ETF追蹤指...

十檔台股ETF 走路有風

觀察今年以來台股ETF表現，共有十檔產品在規模、受益人數及報酬率三大指標同步成長，其中以科技型ETF最為亮眼，包括群益半...

00881 下周配息2.65元

台股連日創高，14日盤中最高達30,994點再締新猷，雖昨（15）日短暫熄火，但台積電法說會報喜，去年第4季稅後純益達新...

美大型股ETF 題材熱

美股延續強勢表現，法人指出，美國經濟穩健成長，加上聯準會（Fed）持續降息，都推升企業獲利成長。除了科技股之外，在醫療保...

台積電調高資本支出 這檔ETF受惠「後周期」行情、年初以來大漲逾一成

AI驅動半導體產業「長鞭效應」再起。法人表示，AI投資熱潮延續，但市場資金追逐熱點似乎已從「賣鏟子」的企業如輝達（Nvi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。