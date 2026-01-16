ETF商品預估配息 話題熱

近日ETF配息再掀波瀾，包含預估配息金額與實際配息金額不一、拿配息作為廣告、一日內多次更正配息金額、祭出高於ETF追蹤指數息率又限制初級市場申購造成大幅溢價、ETF預估配息是否走入歷史等，引發多方討論。據了解，主管機關並無限制預告「每受益權單位數可分配金額」的相關規定。

台灣投資人瘋配息，ETF配息往往成為規模增長的關鍵原因之一，據了解，近期因有投信業者在進行上市ETF配息首次公告時，有預告「每受益權單位數可分配金額」數字，導致投資人申訴投信業者私自更改實際配息金額，有廣告不實之嫌並涉及詐欺。

投信投顧公會13日已經發函給投信業者，依據第10屆第二次自律委員會-基金廣告組會議決議，請業者避免於配息首次公告時發布預估配息金額，以免產生不必要糾紛。

據了解，ETF第一階段是否公告配息金額引發爭議並非第一次，過去也曾引發投資人反彈。但根據臺灣證券交易所在2022年7月12日的說明，預告「每受益權單位數可分配金額」非首次公告須強制揭露事項，爰投信業者於除息交易日至少兩個營業日前公告「每受益權單位數可分配金額」乙次即可。也就是說，ETF第一階段配息公告揭露預估每受益權單位數可分配金額，這並非強制規範而是自主揭露。

ETF除息會進行兩個階段公告，第一階段（期前）的重點是公告配息時程，包含除息日、領息日、停止過戶日等等相關程序作業日期；第二階段（期後）重點則是在公告實際配息金額及其預估收益分配組成占比資訊，而第二階段公告時間至少要在除息前兩個交易日進行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。