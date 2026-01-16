快訊

高含「積」量ETF 錢景亮

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
高含積量ETF 錢景亮。（路透）
台積電昨（15）日法說會，財報表現優於預期，2026年資本支出將達520億美元到560億美元，超出市場期待，帶動台積電美股ADR 15日盤前跳漲3.3%，可望激勵台股元月行情「積」情再起，並將驅動市場資金湧向高含「積」量ETF。

根據CMoney統計，台股ETF含積量四成以上共計14檔，從今年以來績效來看，以新光臺灣半導體30（00904）含息報酬率12.1%表現亮眼，另外富邦科技、元大電子、元大台灣50、富邦摩台、國泰台灣科技龍頭、富邦台50及富邦公司治理等ETF，年初以來也漲逾7%，跑贏大盤。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股今年開市後，一舉越過30,000點大關，帶動市場投資氣氛偏向樂觀，尤其台積電基本面前景續旺、股價持續創歷史新高。

看好台股首季表現。台股半導體族群除了台積電，還有產業供不應求、缺貨題材貫穿2026全年的記憶體族群，包括高頻寬記憶體（HBM）、DRAM、NAND Flash等。

今年CES展會上，科技巨頭表示未來AI將進入實體AI世界，包括自駕車、機器人等都是物理AI應用落地場域。

代理AI也將如火如荼發展，背後將牽動未來極為廣大的邊緣AI等智慧裝置，都需要半導體關鍵零組件，包括晶片、先進製程封裝、ASIC等作為實體AI的底層基建，中長期投資展望持續看好。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，在經濟保有韌性、AI需求成長強勁，以及聯準會降息趨勢延續下，身為關鍵供應鏈成員台灣AI龍頭企業，可望持續受惠於來自國際科技巨頭的訂單，資金仍將圍繞AI題材打轉。

台廠作為最重要供應夥伴，預料有望延續有基之彈，建議投資人不妨透過台股市值型ETF掌握行情。

台新投信ETF投資團隊表示，2026年全球進入實體AI時代，全球AI基建潮持續，背後仍需仰賴台灣AI及半導體產業鏈的重量級企業，持續扮演全球AI軍火庫與火車頭角色。

建議投資人現階段想布局台股，可以考慮參與台股半導體等產業型，或鎖定具績優表現的高含積量ETF做被動配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

