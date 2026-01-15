台積電調高資本支出 這檔ETF受惠「後周期」行情、年初以來大漲逾一成

AI驅動半導體產業「長鞭效應」再起。法人表示，AI投資熱潮延續，但市場資金追逐熱點似乎已從「賣鏟子」的企業如輝達（Nvidia）、台積電（2330）等企業，進一步延伸到「生產鏟子材料」的半導體供應鏈最上游，例如半導體設備、材料等族群，而這也反映在半導體主題型ETF的表現上。包含聚焦海外上游設備材料廠的中信上游半導體（00941）、兆豐洲際半導體（00911），以及台股的群益半導體收益（00927）、新光台灣半導體30（00904）等，年初至今以來漲幅都有10%以上，成為最亮眼的族群。

進一步觀察，台股的00904、00927，主要聚焦在記憶體族群，以及台積電設廠概念股；至於海外的00911、00941，則鎖定半導體材料與設備廠，如全球微影曝光設備大廠艾司摩爾（ASML）、蝕刻設備龍頭科林研發（Lam Research）、應用材料等企業，雖略有不同，但明顯都偏向半導體上游供應鏈。而這些半導體主題ETF，近期也都創下歷史新高價。

00941經理人葉松炫表示，這種資金輪動的現象，反映出半導體供應鏈的長鞭效應正在發酵。在AI浪潮初期，雲端巨頭為了在軍備競賽中不落居下風，競相搶購所謂的「鏟子」，也就是GPU，因此輝達與台積電最先受惠。然而，處於供應鏈最末端的設備商，必須等到產能利用率突破臨界值，且確認長期訂單無虞後，才會願意擴產。由於設備從下單到交機驗收需1至2年，其訂單將反映在合約負債上，獲利實際納入財報時間點都會有滯後的現象。

但滯後的意思，代表「不是不到，只是時候未到。」隨著台積電2奈米製程開始量產，以及美光（Micron）的記憶體大廠的高頻寬記憶體（HBM）產能缺口仍大，這些剛性需求已經轉化為設備廠的積壓訂單，確保在未來一兩年將邁入營收高峰期。而在這波由庫存回補與技術轉型帶動的的超級循環周期中，投資人若想精準掌握上游爆發紅利，挑選合適的ETF至關重要。

葉松炫表示，台股的半導體ETF多以台積電或IC設計公司為主要成分股，而00941是目前市場上少數直接鎖定「設備」與「材料」兩大上游關鍵領域的海外半導體ETF。其成分股涵蓋ASML、科林研發，以及掌握關鍵化學品與氣體的日本材料大廠。當市場確認半導體資本支出落地時，00941這類純度高的上游半導體ETF，有機會能完整吃到設備股業績斜率陡峭上升的紅利。

中國信託投信表示，2026年初正處於設備股訂單兌現的甜蜜期，雖然它們在股價反應上可能會遲到，但不會缺席。對於錯過第一波AI起漲點的投資人而言，可以透過如00941這類聚焦上游半導體供應鏈的ETF，掌握本輪半導體「後周期」行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。