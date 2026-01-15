快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

劍指千億元！最狂「主動」是它 近一年報酬率逼近九成

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

2025年規模前十大主動台股基金及ETF 15日出爐，其中，安聯台灣科技基金以958.3億元奪冠、朝挑戰千億規模邁進，第二大則是主動統一台股增長（00981A）ETF的503.4億元、元大台灣高股息優質龍頭基金以462.1億元排第三。

隨著台股攀高、波動也加大，但在主動策略奏效下，規模前十大的主動式台股基金持續繳出相對亮眼成績，根據統計，近一年來看，安聯台灣科技基金報酬率高達88.5%，安聯台灣大壩和安聯台灣智慧基金也有71%以上，統一奔騰、野村優質基金以及統一黑馬基金報酬率也在六成之上。

安聯投信台股團隊表示，2026年開年來台股展現多方格局強勢，不過在大漲創高後，短線上，面對技術指標鈍化，指數和月線乖離率亦加速擴大，波動難免加大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股以及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

布局上，安聯投信台股團隊表示，仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期的優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 電子股 科技 ETF

延伸閱讀

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

統一全天候基金淨值登上500元

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

桃機出境擠爆！網看傻「「台股破3萬點大家都辭職？」喊話布局航空股

相關新聞

為什麼009816敢不配息？JC曝差異：花掉跟再投入回測績效差距幾百％

在近年ETF商品快速增加的背景下，財經粉專「JC 財經觀點」分享其對台股ETF布局的觀察，並將市場上常見的投資選項區分為三種類型。她指出，第一類為純市值型ETF，例如元大台灣50（0050）與富邦台5

棄00646轉頭009814！達人：庫存有整張比零股慢慢存有成就感

本文為版主最近的換股操作心得，僅供參考。 版主大約2021年開始投資美股，選定市值型的00646（追蹤標普五百指數）與科技型的00757（美國十大科技巨頭）做為投資標的。 因為投入的時間不長，每個月分配的預算不多（數千至一萬元），大部分的預算和領取的現金股利主要還是投入台股市值型ETF，導致美股佔資產比重非常低（目前不到10%）。 考量分散風險，版主思考著拉高投入美股的預算，逐步提升美股佔比。經版友們留言與私訊得知，台新投信與富邦投信於2025年分別發行追蹤標普五百指數的ETF（009806、009814），發行價都是10元，相對便宜的入手價引起版主注意。

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

2026開年美股題材強勢，太空衛星00910以21.56%漲幅居冠，國防00965受惠地緣政治表現亮眼。台股僅00904擠進第四，雖勝過0050，但爆發力仍遜於美股核心ETF。

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

0050、0052刷新台股記錄，這場市值型ETF費用大戰從年初打到年尾，我們一路追蹤雙方比數，終於在今天揭曉最後結果，根據公會最新公佈的12月實際花費：

劍指千億元！最狂「主動」是它 近一年報酬率逼近九成

2025年規模前十大主動台股基金及ETF 15日出爐，其中，安聯台灣科技基金以958.3億元奪冠、朝挑戰千億規模邁進，第...

009816追蹤大盤、低內扣、不配息…近乎最理想的市值型ETF！拳四郎：可惜有這機制

我覺得最理想的市值型ETF就是： 1.追蹤大盤 2.低內扣 3.不配息 就像美股的VTI一樣（雖然VTI因為法規還是有微量的配息），一直期待有台版VTI的出現。 但台股ETF目前要同

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。