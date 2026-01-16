ETF存股兩年「總值破100萬」報酬率破26％！他樂喊：會繼續存

台股年年上漲，一名網友在Dcard發文分享，從2023年開始買ETF至今，台股庫存總市值首度突破100萬元，貼文並附上投資App截圖作為紀錄，引來大量留言祝賀與交流。討論焦點除了「存股達標」的成就感，也延伸到未實現損益是否算資產、投資資訊該如何設定更準，以及不少人好奇截圖來源、甚至直呼像「永豐家族聚會」。

該網友表示自己算是晚開始投資，但會持續存下去，並在台股近期走勢強勁之際，將破百萬視為個人里程碑。截圖內容顯示其庫存總市值約NTD1,002,827，總付出成本791,720，損益試算為211,107，報酬率26.66%，並標示計算方式為「含息、含稅」，貼文同時搭配「股市、投資、理財、ETF、台積電」等標籤，營造偏正向的存股氛圍。

原PO在文中強調重點是「紀念」與「繼續存」，並以「小小里程碑」形容達標心情，直言台股最近像在起飛，希望大家一起加油。貼文語氣偏分享而非教學，未細談選股或進出場策略，但從內容可看出以ETF為核心配置，並將資產成長視為長期累積的成果。

留言區多數網友以鼓勵為主，紛紛回應「一起加油」、「恭喜」並分享自己也在買ETF或剛起步，有人提到從大學買到剛畢業、也有人自曝「才剛開始」盼早點追上；另有網友形容「買下去就對了」，把定期投入視為最直覺的做法。也有少數較酸的聲音吐槽「才100萬」，形成對比，但整體互動仍以正向交流為主。

除祝賀外，討論也出現不少補充與疑問。有網友詢問原PO每月投入金額、年齡與達標所花時間；也有人好奇「沒獲利入袋算是資產嗎」，引發對未實現損益的看法差異。另有網友詢問截圖是哪個App、以及「含息、含稅」與否哪種設定更準，還有人觀察留言中多次提到永豐，笑稱像在開投資群聚會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。