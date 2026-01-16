ETF存股兩年「總值破100萬」報酬率破26％！他樂喊：會繼續存

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報資料照片
台股年年上漲，一名網友在Dcard發文分享，從2023年開始買ETF至今，台股庫存總市值首度突破100萬元，貼文並附上投資App截圖作為紀錄，引來大量留言祝賀與交流。討論焦點除了「存股達標」的成就感，也延伸到未實現損益是否算資產、投資資訊該如何設定更準，以及不少人好奇截圖來源、甚至直呼像「永豐家族聚會」。

該網友表示自己算是晚開始投資，但會持續存下去，並在台股近期走勢強勁之際，將破百萬視為個人里程碑。截圖內容顯示其庫存總市值約NTD1,002,827，總付出成本791,720，損益試算為211,107，報酬率26.66%，並標示計算方式為「含息、含稅」，貼文同時搭配「股市、投資、理財、ETF、台積電」等標籤，營造偏正向的存股氛圍。

原PO在文中強調重點是「紀念」與「繼續存」，並以「小小里程碑」形容達標心情，直言台股最近像在起飛，希望大家一起加油。貼文語氣偏分享而非教學，未細談選股或進出場策略，但從內容可看出以ETF為核心配置，並將資產成長視為長期累積的成果。

留言區多數網友以鼓勵為主，紛紛回應「一起加油」、「恭喜」並分享自己也在買ETF或剛起步，有人提到從大學買到剛畢業、也有人自曝「才剛開始」盼早點追上；另有網友形容「買下去就對了」，把定期投入視為最直覺的做法。也有少數較酸的聲音吐槽「才100萬」，形成對比，但整體互動仍以正向交流為主。

除祝賀外，討論也出現不少補充與疑問。有網友詢問原PO每月投入金額、年齡與達標所花時間；也有人好奇「沒獲利入袋算是資產嗎」，引發對未實現損益的看法差異。另有網友詢問截圖是哪個App、以及「含息、含稅」與否哪種設定更準，還有人觀察留言中多次提到永豐，笑稱像在開投資群聚會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

009816擁極高聲量！股添樂評現不配息反成優點：應是上半年募集成效最好的一檔

凱基投信即將推出的凱基台灣TOP 50（009816），在尚未正式掛牌前，已於投資社群累積高度討論聲量。財經粉專「股添樂 股市新觀點」在臉書發文指出，009816整體設計相當貼近台股加權指數，走勢預期

赴日買房稅太重？009817坐收觀光財…賴憲政揭房市「租金狂飆」真相

《鈔錢部署–華視優選》節目中，主持人盧燕俐與財經專家賴憲政針對日本經濟與房地產投資趨勢進行討論...節日指出，日本在歷經長時間低迷後，近年逐步走出通縮陰影，經濟與不動產市場同步回溫，成為台灣投資人關注

台灣躍日本房產第2大買家！狂掃東京、大阪「租金狂飆26％」…009817搭上順風車

回顧2025年市場表現，台股創新高、新台幣走強、日圓貶值，以及主動式ETF快速成長，成為投資人普遍感受到的「四大小確幸」。展望2026年，相關利多條件仍有延續空間，市場關注焦點也逐漸轉向海外資產配置，

2025台股狂飆29%！懶錢包點4檔「擊敗大盤」：0050重返榮耀、高股息相對剝奪感

回顧剛剛過去的2025年，對於台灣投資人而言，無疑又是豐收的一年，財經YouTuber「懶錢包」近日發布年度回顧影片，深入剖析台股2025年的四大亮點。儘管去年4月曾經歷過台積電等權值股跌停、大盤重挫近10%的史詩級崩跌，但台股展現強大韌性，全年加權報酬指數（含息）大漲29.47%，不僅讓堅持在場的投資人資產大幅增值，更見證了「國民ETF」0050重返榮耀的歷史時刻。

日本買房隱形成本太高？阿格力揭「修繕+代管」吃掉獲利：009817輕鬆當包租公

財經專家阿格力在影音中分享，實地走訪東京多個住宅區後，直言日本租屋與持有成本其實並不低。 以自身居住與觀察為例，東京近郊兩房一廳月租約22萬日圓，若為四房產品，月租甚至達43萬日圓。他表示，單就

