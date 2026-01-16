憂台股漲太兇⋯他正二波段獲利出場！半年爽賺600萬心得曝

近期台股漲勢猛烈，一名網友在PTT發文分享操作心得，透露已將正二部位波段出場，理由是近期台股漲勢超預期、指標出現過熱跡象，擔心回檔吞噬獲利，因此選擇先落袋為安。貼文並附上交易截圖，稱這筆布局自去年7月開始、歷經回檔仍續抱，最終6個月獲利約600萬元，引發網友熱烈討論，焦點集中在「該不該減碼避回調」、「正二適合長抱或區間操作」，以及出場後何時再進場。

原PO表示，原先預估年中大盤可觸及31500附近，但近期漲勢「時間大幅超前」，加上多項觀察指標浮現過熱跡象，研判此波段再上行空間有限，決定提前出場以保護獲利。他指出該單為7月布局，先前幾個月回檔幾乎無視，因為漲幅尚未滿足、指標仍在安全區，但現階段已屬「風險較高區域」，認為大修正並非不可能，即便仍可能再往上，他也坦言「窩不知道」，只能抓區間並選擇機率較高的一邊站。

在操作策略上，原PO強調自己以技術面做波段，趨勢明顯時會長抱，趨勢不明則改做區間操作，未來將等待回檔，待幅度夠大再重新押注可下注籌碼，且後續個人傾向由長持轉向區間操作。他也直言，相較長期投資忍受帳面波動，更喜歡「波段拿一筆錢回來」的爽感，並以「6個月拿600萬很爽」形容心情愉悅，但也提醒純屬個人分享、非投資建議，若偏好左側交易或長期持有，可把他的做法當成「賭香腸」。

多數網友留言以稱讚為主，紛紛以「高手」、「賺爛」、「高歌離席」恭喜原PO獲利了結，也有人以「有單給推」肯定其公開操作紀錄。部分網友延伸討論「正二教」現象，感嘆近期不少正二投資人選擇脫教獲利，並追問成本、槓桿倍率與判斷過熱的指標；原PO則回應會參考多項指標轉化為機率輔助判斷，但不自認夠格教人，並透露出場後資金暫以現金停泊，等待回調機會。

另一方面，也有不同聲音提醒可能賣飛，認為台股仍可能續噴，甚至有人主張應等到年前或成交量、外資動向等訊號再出場；亦有人偏向長抱派，表示正二與0050「只進不出」，除非急用錢才會賣。還有網友提出更務實的延伸策略，討論若回檔要設定多少幅度再買回、或等型態走出來即便未達預期跌幅也會進場，顯示在多頭氛圍下，市場對「落袋為安」與「續抱趨勢」仍呈兩派拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。