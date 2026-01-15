棄00646轉頭009814！達人：庫存有整張比零股慢慢存有成就感

快訊

存股方程式
存股達人解釋自己為何從00646換股00984。台股示意圖／聯合報系資料照
存股達人解釋自己為何從00646換股00984。台股示意圖／聯合報系資料照

本文為版主最近的換股操作心得，僅供參考。

版主大約2021年開始投資美股，選定市值型的00646（追蹤標普五百指數）與科技型的00757（美國十大科技巨頭）做為投資標的。

因為投入的時間不長，每個月分配的預算不多（數千至一萬元），大部分的預算和領取的現金股利主要還是投入台股市值型ETF，導致美股佔資產比重非常低（目前不到10%）。

考量分散風險，版主思考著拉高投入美股的預算，逐步提升美股佔比。經版友們留言與私訊得知，台新投信與富邦投信於2025年分別發行追蹤標普五百指數的ETF（009806、009814），發行價都是10元，相對便宜的入手價引起版主注意。

00646、009806、009814都是追蹤標普五百指數，內扣費用率（經理費與保管費）高低就顯得重要。經版主進入3家投信官網查詢，009814規模達標之後的內扣費用率最低，加上目前10元出頭的價格，版主決定出清00646（講的好像持有很多，其實沒幾股），轉投資009814。

此次轉換是同軌轉換，畢竟都是追蹤標普五百指數。過去投資00646，版主只能買零股；如今009814的價格僅10元出頭，往後版主會選擇整張買進。

原則上每個月以領取的現金股利投入009814，目標每月一張；每個月的本金投資預算，維持投入台股市值型ETF與00757。慢慢買，逐步拉高美股資產市值佔比。

這項轉換計畫不僅是為了追求更低的內扣成本，更是在心理層面上優化了投資體感。

對於小資族而言，看著證券戶裡累積的是「整張」而非「零股」，那種資產跳動的實體感與成就感，往往能支撐我們在股海中走得更遠。

雖然目前美股佔版主的資產比重不到10%，但透過「股利養美股」的策略，版主能確保在不影響現有台股佈局的前提下，利用每個月的現金流參與全球最強企業的成長。

未來，版主的美股投資地圖將由穩健的009814與爆發力強的00757組成；以009814為美股核心，00757酌量配置。一個負責追隨大盤走勢，一個負責捕捉科技巨頭的超額報酬。

◎本文獲 存股方程式 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

為什麼009816敢不配息？JC曝差異：花掉跟再投入回測績效差距幾百％

在近年ETF商品快速增加的背景下，財經粉專「JC 財經觀點」分享其對台股ETF布局的觀察，並將市場上常見的投資選項區分為三種類型。她指出，第一類為純市值型ETF，例如元大台灣50（0050）與富邦台5

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

2026開年美股題材強勢，太空衛星00910以21.56%漲幅居冠，國防00965受惠地緣政治表現亮眼。台股僅00904擠進第四，雖勝過0050，但爆發力仍遜於美股核心ETF。

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

0050、0052刷新台股記錄，這場市值型ETF費用大戰從年初打到年尾，我們一路追蹤雙方比數，終於在今天揭曉最後結果，根據公會最新公佈的12月實際花費：

009816追蹤大盤、低內扣、不配息…近乎最理想的市值型ETF！拳四郎：可惜有這機制

我覺得最理想的市值型ETF就是： 1.追蹤大盤 2.低內扣 3.不配息 就像美股的VTI一樣（雖然VTI因為法規還是有微量的配息），一直期待有台版VTI的出現。 但台股ETF目前要同

009816主打「不配息再投入」網熱議！兩派戰翻：該立即申購還是坐等上市

凱基投信即將發行的「凱基台灣TOP50（009816）」近期在臉書投資社團掀起不少討論聲量。有網友整理其選股邏輯與產品設計，指出009816申購期間為2026年1月14日至1月20日，預計可能在2月初

