棄00646轉頭009814！達人：庫存有整張比零股慢慢存有成就感

版主大約2021年開始投資美股，選定市值型的00646（追蹤標普五百指數）與科技型的00757（美國十大科技巨頭）做為投資標的。

因為投入的時間不長，每個月分配的預算不多（數千至一萬元），大部分的預算和領取的現金股利主要還是投入台股市值型ETF，導致美股佔資產比重非常低（目前不到10%）。

考量分散風險，版主思考著拉高投入美股的預算，逐步提升美股佔比。經版友們留言與私訊得知，台新投信與富邦投信於2025年分別發行追蹤標普五百指數的ETF（009806、009814），發行價都是10元，相對便宜的入手價引起版主注意。

00646、009806、009814都是追蹤標普五百指數，內扣費用率（經理費與保管費）高低就顯得重要。經版主進入3家投信官網查詢，009814規模達標之後的內扣費用率最低，加上目前10元出頭的價格，版主決定出清00646（講的好像持有很多，其實沒幾股），轉投資009814。

此次轉換是同軌轉換，畢竟都是追蹤標普五百指數。過去投資00646，版主只能買零股；如今009814的價格僅10元出頭，往後版主會選擇整張買進。

原則上每個月以領取的現金股利投入009814，目標每月一張；每個月的本金投資預算，維持投入台股市值型ETF與00757。慢慢買，逐步拉高美股資產市值佔比。

這項轉換計畫不僅是為了追求更低的內扣成本，更是在心理層面上優化了投資體感。

對於小資族而言，看著證券戶裡累積的是「整張」而非「零股」，那種資產跳動的實體感與成就感，往往能支撐我們在股海中走得更遠。

雖然目前美股佔版主的資產比重不到10%，但透過「股利養美股」的策略，版主能確保在不影響現有台股佈局的前提下，利用每個月的現金流參與全球最強企業的成長。

未來，版主的美股投資地圖將由穩健的009814與爆發力強的00757組成；以009814為美股核心，00757酌量配置。一個負責追隨大盤走勢，一個負責捕捉科技巨頭的超額報酬。

