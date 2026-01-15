快訊

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

聯合新聞網／ 峰哥的投資思考筆記
2026開年美股題材強勢，太空衛星00910以21.56%漲幅居冠，國防00965受惠地緣政治表現亮眼。台股僅00904擠進第四，雖勝過0050，但爆發力仍遜於美股核心ETF。中央社
2026開年美股題材強勢，太空衛星00910以21.56%漲幅居冠，國防00965受惠地緣政治表現亮眼。台股僅00904擠進第四，雖勝過0050，但爆發力仍遜於美股核心ETF。中央社

＊原文發文時間為1月13日

2026開年至1/13，台積電狂飆，0050漲7.7%，我以為很強了...

沒想到，統計一下，今年更猛的都是以美股為核心的ETF，台股的00904，只能排到第四。

各檔ETF特色

第一：第一金太空衛星（00910）

漲幅21.56%；除了有全球衛星股，台股也有同欣電、啟基、全新等三檔入選

第二：中信特選金融（00917）

漲幅16.36%；全球金融股，前三大為摩根大通、摩根士丹利、美國銀行。它最近大幅溢價，投資人不要亂追啊！

第三：元大航太防衛科技（00965）

漲幅12.34%；全球國防科技相關。川普一下委內瑞拉、一下格陵蘭、一下伊朗，這類股不火都難。

第四：新光臺灣半導體30（00904）

漲幅12.30%；半導體相關，第一大持股台積電41.5%，不算多，比起0050持有6成台積電，0052的7成，還差遠了，但整包都是半導體，比只靠台積電更猛。

◎本文獲 峰哥的投資思考筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00917中信特選金融ETF 00965元大全球航太與防衛科技 00904新光臺灣半導體30 00910第一金太空衛星 ETF

相關新聞

為什麼009816敢不配息？JC曝差異：花掉跟再投入回測績效差距幾百％

在近年ETF商品快速增加的背景下，財經粉專「JC 財經觀點」分享其對台股ETF布局的觀察，並將市場上常見的投資選項區分為三種類型。她指出，第一類為純市值型ETF，例如元大台灣50（0050）與富邦台5

棄00646轉頭009814！達人：庫存有整張比零股慢慢存有成就感

本文為版主最近的換股操作心得，僅供參考。 版主大約2021年開始投資美股，選定市值型的00646（追蹤標普五百指數）與科技型的00757（美國十大科技巨頭）做為投資標的。 因為投入的時間不長，每個月分配的預算不多（數千至一萬元），大部分的預算和領取的現金股利主要還是投入台股市值型ETF，導致美股佔資產比重非常低（目前不到10%）。 考量分散風險，版主思考著拉高投入美股的預算，逐步提升美股佔比。經版友們留言與私訊得知，台新投信與富邦投信於2025年分別發行追蹤標普五百指數的ETF（009806、009814），發行價都是10元，相對便宜的入手價引起版主注意。

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

2026開年美股題材強勢，太空衛星00910以21.56%漲幅居冠，國防00965受惠地緣政治表現亮眼。台股僅00904擠進第四，雖勝過0050，但爆發力仍遜於美股核心ETF。

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

0050、0052刷新台股記錄，這場市值型ETF費用大戰從年初打到年尾，我們一路追蹤雙方比數，終於在今天揭曉最後結果，根據公會最新公佈的12月實際花費：

009816追蹤大盤、低內扣、不配息…近乎最理想的市值型ETF！拳四郎：可惜有這機制

我覺得最理想的市值型ETF就是： 1.追蹤大盤 2.低內扣 3.不配息 就像美股的VTI一樣（雖然VTI因為法規還是有微量的配息），一直期待有台版VTI的出現。 但台股ETF目前要同

009816主打「不配息再投入」網熱議！兩派戰翻：該立即申購還是坐等上市

凱基投信即將發行的「凱基台灣TOP50（009816）」近期在臉書投資社團掀起不少討論聲量。有網友整理其選股邏輯與產品設計，指出009816申購期間為2026年1月14日至1月20日，預計可能在2月初

