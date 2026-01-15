0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

本文為版主最近的換股操作心得，僅供參考。 版主大約2021年開始投資美股，選定市值型的00646（追蹤標普五百指數）與科技型的00757（美國十大科技巨頭）做為投資標的。 因為投入的時間不長，每個月分配的預算不多（數千至一萬元），大部分的預算和領取的現金股利主要還是投入台股市值型ETF，導致美股佔資產比重非常低（目前不到10%）。 考量分散風險，版主思考著拉高投入美股的預算，逐步提升美股佔比。經版友們留言與私訊得知，台新投信與富邦投信於2025年分別發行追蹤標普五百指數的ETF（009806、009814），發行價都是10元，相對便宜的入手價引起版主注意。

2026-01-15 15:36