聽新聞
0:00 / 0:00
0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％
＊原文發文時間為1月13日
2026開年至1/13，台積電狂飆，0050漲7.7%，我以為很強了...
沒想到，統計一下，今年更猛的都是以美股為核心的ETF，台股的00904，只能排到第四。
各檔ETF特色
第一：第一金太空衛星（00910）
漲幅21.56%；除了有全球衛星股，台股也有同欣電、啟基、全新等三檔入選
第二：中信特選金融（00917）
漲幅16.36%；全球金融股，前三大為摩根大通、摩根士丹利、美國銀行。它最近大幅溢價，投資人不要亂追啊！
第三：元大航太防衛科技（00965）
漲幅12.34%；全球國防科技相關。川普一下委內瑞拉、一下格陵蘭、一下伊朗，這類股不火都難。
第四：新光臺灣半導體30（00904）
漲幅12.30%；半導體相關，第一大持股台積電41.5%，不算多，比起0050持有6成台積電，0052的7成，還差遠了，但整包都是半導體，比只靠台積電更猛。
◎本文獲 峰哥的投資思考筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言