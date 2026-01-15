市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

快訊

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股開打市值型ETF費用率大戰。記者杜建重／攝影
0050、0052刷新台股記錄，這場市值型ETF費用大戰從年初打到年尾，我們一路追蹤雙方比數，終於在今天揭曉最後結果，根據公會最新公佈的12月實際花費：

0050：2億2466萬1053元➜0.0221%

006208：6542萬9802元➜0.0226%

關鍵的最後一局仍然由0050勝出，但差距又縮小到只剩0.0005%(百萬分之5)。在0050規模破兆、經理保管費雙雙再降的攻勢之下，006208還能將比數拉到這麼近，12月可以說是雖敗猶榮。

最後統計出「2025全年度實際費用率」

0050：14億2492萬5319元➜0.2149%（公會版0.22%）

006208：5億4738萬9365元➜0.2294%（公會版0.23%）

0050今年1月的經理費還是用舊費率0.3%計算，所以起跑先落後了一截，但從2月降費之後就開始逐漸追上，在5月取得穩定領先，即便006208在6月跟進降費，一度在7、8月幾乎追平，但是0050到了9月規模快速衝高，累進費率的優勢開始展現，最後以0.0145%的差距拿下2025年度的節費冠軍，與0052並列。

這次0050和0052跑出的0.22%也打破2024年的台股節費記錄(0.23%)，而且以0050目前破兆的規模來看，2026年很有機會挑戰0.20%，繼續刷新台股記錄。

「公會版」2025年度實際費用率Top10（台股成分不含年中新掛牌）

0.22%➜0050 元大台灣50（刷新記錄）

0.22%➜0052 富邦科技（刷新記錄）

0.23%➜006208 富邦台50

0.23%➜00692 富邦公司治理

0.31%➜0057 富邦摩台

0.38%➜00922 國泰台灣領袖50

0.43%➜00850 元大台灣ESG永續

0.45%➜006203 元大MSCI台灣

0.46%➜00690 兆豐藍籌30

0.52%➜00878 國泰永續高股息

◎本文獲 柴鼠兄弟 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

