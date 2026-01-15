009816追蹤大盤、低內扣、不配息…近乎最理想的市值型ETF！拳四郎：可惜有這機制
我覺得最理想的市值型ETF就是：
1.追蹤大盤
2.低內扣
3.不配息
就像美股的VTI一樣（雖然VTI因為法規還是有微量的配息），一直期待有台版VTI的出現。
但台股ETF目前要同時做到追蹤大盤跟低內扣有點困難，現在唯一追蹤大盤的ETF只有永豐臺灣加權（006204），但卻有不低的內扣與較差的追蹤誤差。
為了壓低內扣，大部分ETF都只能把成分股控制在30~50支，因此0050才會是目前最合適的純市值型ETF。
但隨著台積電的權重越來越高，元大台灣50（0050）跟大盤的誤差也越來越大，只單靠0050追蹤大盤已經有點脫鉤了。如果要讓0050貼近大盤，台積電的占比，跟台積電在大盤的占比差不多會比較合適。
看到最近廣告打很大的凱基台灣TOP 50（009816），號稱「不配息的0050」，也有以大盤權重做為權重上限，讓我眼睛為之一亮。
但我在比較了009816跟0050的成分股後發現了一些差異。
0050的前五大成分股：
台積電：61.3%
鴻海：4.6%
聯發科：3.4%
台達電：3.1%
中信金：1.5%
009816的前五大成分股：
台積電：42.2%
鴻海：4.6%
日月光投控：4.3%
聯發科：3.6%
台達電：3.3%
怎麼日月光會是009816的第三大成分股，而不是聯發科或台達電？
原來009816有一個「動能加碼機制」：
股價相對於近52週最高價的比例，越接近新高，代表動能越強，當單一成分股權重超過30%時，超出的部分會優先分配給「動能表現前20%」的成分股。
日月光最近屢創新高，所以動能加權也比較多，才讓它的權重變高。
我個人並不喜歡有動能加權的條件，市值加權已經算是有動能包含在裡面了，股價變高，市值也會變高，權重自然就會增加，沒必要再用動能加權。如果只是因為最近比較會漲，權重就比較高，這行為不是跟「追高」沒什麼兩樣嗎？
分析完後覺得有點小可惜，不敢說多了動能加權一定不好，只能說我不願意承受追動能的風險，所以不太適合我。也希望台灣券商能夠再加把勁，趕快生出台灣的VTI吧！
◎本文獲 拳四郎財務自由之路 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
