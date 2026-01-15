為什麼009816敢不配息？JC曝差異：花掉跟再投入回測績效差距幾百％

在近年ETF商品快速增加的背景下，財經粉專「JC 財經觀點」分享其對台股ETF布局的觀察，並將市場上常見的投資選項區分為三種類型。她指出，第一類為純市值型ETF，例如元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），投資邏輯是直接買進台灣市值最大的50家公司，操作方式單純、可貼近大盤表現；第二類則是高股息型ETF，如元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929），但她也提醒，股息本質屬於資產轉換，若過度追求配息，可能壓縮長期資本成長空間。

至於第三類，則是近年逐漸浮現的「進化版市值型ETF」，在權重配置、選股條件或配息設計上進行調整，包括保德信市值動能50（009803）、野村臺灣新科技50（00935）與凱基台灣TOP50（009816）。JC指出，這類產品同樣以科技股為主要成分，但在台積電權重配置上存在差異，例如0050約63%、009803約35%、00935約31%、009816約42%。

JC進一步點名009816，指出其在股利政策上採取「不配息、全數再投入」的設計，讓成分股配發的股息留在基金內持續運作，以放大複利效果。她認為，這樣的機制有助於投資人更專注於長期布局，省去反覆思考股息再投入的流程，同時也能降低股利所得稅與二代健保補充保費帶來的影響。

她也引用歷史數據回測結果指出，若在2007年至2025年間，股息持續再投入，累積報酬率可達743%；若股息未再投入、直接使用，累積報酬則約為309%，兩者差距相當明顯。相關數據顯示，股息處理方式對長期投資成果具有關鍵影響。

JC認為，對多數人而言，投資早已不是可有可無的選項，而是資產配置中必須面對的一環。她長期將ETF作為核心投資工具，原因在於這類產品干擾性低、執行門檻相對友善，相較於個股投資，不僅不必天天盯盤，也能分散單一公司風險，降低突發事件對整體資產的衝擊。

她回顧過去一年市場表現指出，不論台股或美股，在4月後反彈行情與AI題材推動下，指數紛紛改寫新高。JC認為，對仍在職場中、能穩定投入市場的投資人而言，只要能長期參與市場，整體報酬表現往往不差，時間本身就是重要的優勢。

JC表示，除了關注美股AI龍頭企業的發展，也會同步留意台股相關供應鏈的變化。她指出，實務經驗中，報酬表現更為突出的標的，往往來自站在全球科技浪潮關鍵位置、卻未必成為市場焦點的核心供應商。

最後，JC也提醒投資人，應定期檢視自身資產配置，是否過度集中在「領息導向」產品。在AI趨勢尚未結束之前，不妨思考是否將部分資金轉向效率更高的配置方向，以提升整體長期報酬表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。