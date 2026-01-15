009816主打「不配息再投入」網熱議！兩派戰翻：該立即申購還是坐等上市

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
009816主打不配息拚自動複利，獨家淨利篩選機制踢除虛胖企業；含積量逾42%且科技股權重高，網友評價兩極有人大買有人看衰。記者許正宏／攝影
凱基投信即將發行的「凱基台灣TOP50（009816）」近期在臉書投資社團掀起不少討論聲量。有網友整理其選股邏輯與產品設計，指出009816申購期間為2026年1月14日至1月20日，預計可能在2月初上市。該檔ETF主打台股市值型定位，並以「不配息、股利全數再投入」作為最大特色，訴求透過複利效果放大長期資產成長。

從選股機制來看，009816採市值加權方式，依市值排序選出50檔成分股，同時設計單一成分股權重上限。

發文者指出，若單一權重超過30%，將以台灣加權指數權重為上限，主要是針對台積電進行設計，目前台積電權重約42.2%。此外，前五大成分股合計不得超過65%，以降低集中度風險。

在財務條件上，009816納入「淨利篩選」機制，規定近四季稅後純益合計須大於0，確保成分股為獲利企業。發文者也提到，當成分股權重超出規定上限時，超出的部分將優先分配給動能表現前20%的其他成分股，動能指標計算方式為審核資料截止日還原收盤價，占最近52週還原收盤價最高點的比例，並採固定時間進行定期審核。

依目前揭露資訊，009816前十大成分股包括台積電42.2%、鴻海4.6%、日月光投控4.3%、聯發科3.6%、台達電3.3%、緯穎3.1%、聯電3.1%、台光電2.8%、奇鋐2.6%、國巨2.6%。發文者分析，前五大權重合計約58%，仍低於65%的設計上限，結構介於全產業市值型與偏向動能型市值ETF之間，與傳統市值型相比，金融股權重相對較低，科技股比重較高。

貼文最後也提醒，由於009816尚未正式上市，實際績效仍需觀察，上市後可能面臨震盪甚至破發情況，但整體仍屬市值型產品，長期表現仍須回歸成分股走勢。該篇貼文引發大量網友回應，有人表示「我已經加碼到170張了」、「小小咖 今天入手20張」、「今天小買2張」，也有網友觀望認為「坐等正式上市當下暨初期『破發』，好逢低買進！」，但亦出現不同聲音直言「完全不推這檔，只是商人話術包裝而已，騙人入坑」、「真的要不配息，去買0050連結基金就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 ETF 不配息 市值型 成分股

