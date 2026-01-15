快訊

幫小孩存股首選？撲滿日記點名「這3類人」最適合009816：沒空看盤也能無腦滾資產

聯合新聞網／ 綜合報導
009816開募，主打不配息直接滾入本金，幫投資人省下股利稅與二代健保費。撲滿日記指出，這種運作模式能發揮最大複利效果，特別適合不想被稅務干擾的長線投資人。中央社
台股ETF市場再添新成員。財經創作者「撲滿日記」近日在IG發文指出，凱基投信即將推出台股首檔「不配息」的市值型ETF…凱基台灣TOP 50（009816），並於2026年1月14日展開募集，引發市場對市值型投資策略的新一波討論。

撲滿日記在貼文中說明，009816主打「不領息、直接再投入」的運作模式，強調股息不發放給投資人，而是留在基金內持續投入市場，藉此降低配息過程中可能產生的所得稅與補充健保費干擾，讓資產以更有效率的方式累積。

選股邏輯上，009816鎖定台股市值前50大企業，同時設定成分股須符合「連續四季獲利為正」的條件，避免納入長期虧損公司。撲滿日記指出，這樣的設計被視為在傳統市值型ETF基礎上，加入對企業獲利能力的篩選機制。

此外，009816也被形容為具備「動能加碼」特色，針對表現相對強勢的成分股提高配置比重，試圖在追蹤大盤的同時，增加成長動能。相關圖卡中也提到，該ETF發行價為每單位10元，並主打約0.097%的低費用率，希望降低長期持有的成本負擔。

撲滿日記也引用歷史回測數據指出，若股息持續再投入，長期累積報酬明顯高於將股息領出後存起來或花掉。不過，圖卡同時提醒，相關數據為指數回測結果，並非實際基金績效，投資人仍須留意市場波動與進場時點差異。

至於適合族群，撲滿日記認為，009816較符合希望長期累積資產、偏好複利成長、不仰賴現金流的投資人，包括想替子女準備成長基金、工作繁忙的上班族，以及距離退休仍有一段時間、以資產成長為目標的族群。隨著募集日期接近，市場也將持續觀察投資人對「不配息市值型ETF」的實際接受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 ETF 不配息 成分股 選股邏輯

