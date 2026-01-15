高所得族群避稅首選！知美：009816「不配息」才是真複利

財經創作者「知美Jimmy」臉書發文，針對即將推出的凱基台灣TOP 50（009816）進行完整說明，並從「是否配息」的角度切入，對比市場熟悉的0050與006208，探討市值型ETF在長期投資上的不同設計邏輯。他在影片一開始即提出問題，若高股息ETF被形容為「左手換右手」，那麼市值型ETF究竟該不該配息。

知美指出，0050雖然是以台股市值最大的50家公司為成分股，但其中仍可能包含虧損企業，投資人是否能接受這樣的選股結果，值得思考。他也提到，009816將成為台灣首檔不配息的台股市值型ETF，主打三項設計重點，目標是改善既有市值型ETF的部分限制。

在費用結構方面，知美表示，過去006208曾因較低的經保費而成為0050的主要競爭對手，但隨著0050分割並調降費率後，市場關注度出現變化。他指出，009816採用固定經理費0.07%、保管費0.027%，合計費用低於目前市場上的0050與006208，且發行價格僅10元，整體門檻與費率設計都相對激進。

至於選股邏輯，知美說明，009816並非單純依市值排序，而是先設定「公司必須獲利」的門檻，要求最近四季稅後純益合計為正，再依市值排序選出50檔成分股。他認為，這樣的設計是為了避免將長期虧損、但因市值仍大的公司納入指數，藉此改善傳統市值型ETF可能出現的選股盲點。

在權重配置上，009816也設有上限機制，單一成分股權重不得超過其在大盤中的占比，前五大成分股合計權重上限為65%。知美指出，這樣的設計是希望降低單一權值股對整體ETF表現的影響，但同時也代表與大盤走勢可能出現差異。

談到是否配息，知美強調，不配息的核心概念在於「自動幫投資人完成股息再投入」。他指出，傳統配息後再自行投入，不僅流程繁瑣，還可能涉及所得稅、二代健保補充保費，以及再投入的交易成本，對高所得族群而言，長期下來等於承擔多層隱性費用。不配息則可省去這些成本，讓資產以較有效率的方式累積。

針對適合族群，知美認為，009816較適合高所得者，以及希望長期投資、不想花時間處理配息再投入流程，或單純為退休、子女教育準備資產的投資人。

他總結，009816主打的三項特色包括：

費率較低、僅納入獲利公司、不配息直接再投入

能否獲得市場認同，仍有待時間與實際表現驗證。

留言區，網友看法明顯分歧...有一派認為009816「只是多一個選擇」，主張原本持有0050、006208不必急著更動，可先觀察一到兩年再比較實際表現，也有人肯定不配息與低費率設計，認為對高所得、長期投資族群相對友善；但另一派則持保留態度，質疑台積電權重受限後，長期報酬恐不如0050，也有人直言「省下來的費用可能抵不過報酬率差距」，甚至選擇繼續投入0050或其不配息連結基金。

◎本文獲 知美Jimmy 授權改寫，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。