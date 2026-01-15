現布局市值型ETF來得及？盧燕俐「永遠不嫌晚」009816兩重點：不配息、台積電比重同大盤

近年不少投資人長期持有高股息ETF，隨著市場環境轉變，也開始重新思考資產配置方向。理財達人盧燕俐近日在臉書分享，收到觀眾提問「現在才布局市值型ETF，還來得及嗎？」她直言答案很簡單，「永遠不嫌晚」，並強調市值型ETF最適合當作核心資產。

盧燕俐指出，從基本面來看，台股今年獲利有機會成長25％，而台積電最新公布的營收顯示，2025年全年來到3.8兆元，年增率高達31.6％。她認為，在護國神山群帶動下，台股後市仍具想像空間，也讓市值型ETF成為不少投資人重新關注的選項。

談到市值型ETF，她提到除了市場熟悉的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）外，募集中的凱基台灣TOP 50（009816）也引起不少討論。009816同樣主打市值型，但設計上有兩個重點，其一是不配息，讓股利自動再投入，走的是長期資本成長路線。

盧燕俐進一步說明，這樣的策略與巴菲特長年管理波克夏的理念相近，強調不配息、持續再投資。第二個重點則是台積電持股比例約落在40到44％，較0050的63.3％來得低，被調整下來的權重，並非平均分散，而是優先加碼動能最強的前20％成分股。

至於這樣的選股邏輯是否能帶來更好的超額報酬，她也坦言關鍵仍在於「動能加碼」因子，未來能否展現足夠力道，仍需時間驗證。不過她認為，不論是年終獎金多寡，市值型ETF都值得納入配置，作為穩健累積財富的工具。

貼文下方也出現不少互動留言，有網友直接詢問「姐，我買00929可以嗎」，盧燕俐則回覆「這個是月配息的ETF」。也有人問「所以推薦申購嗎」，她回應「可以研究看看」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。