嫌0050太無聊？小犬找刺激去六福村、劍湖山比較快：買的是替未來鋪路

＊原文發文時間為1月11日

投資不是找刺激 是在替未來鋪路

最近又有同事跑來問我：「犬哥，你上次提到的ETF到底是哪一檔？」我就很直接跟他說，我最近每天固定在買0050，他一聽馬上回我一句：「這檔好嗎？感覺漲跌都一點點耶。」

接著他就開始分享他的操作，說他都買旺矽、精測這種個股，波動大才刺激，最近還買了10股，每天看盤都覺得心跳加速，我聽完心裡其實很平靜，因為我們追求的東西本來就不一樣。

我會買0050，很單純，就是買一籃子的好公司，跟著市場一起走，不用猜哪一檔會噴、不用每天擔心消息面，漲多不會太嗨，跌下來也不會睡不著，時間久了，自然會累積出成果。

說真的，如果是想找刺激，去六福村、劍湖山比較快，還有安全措施，股市本來就不是遊樂場，一次刺激，可能換來的是長期壓力，投資對我來說，是紀律，是耐心，是替未來慢慢鋪路。

那你現在在市場裡追求的，是短暫的刺激感，還是多年後真正留下來的結果呢？

◎本文獲 小犬的投資日誌 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。