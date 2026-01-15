快訊

原來媽媽是「股神」！想賣一堆老股換0050划算？網見「投報率654％」跪了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友po出媽媽的持股明細，說媽媽想把這些股票都賣掉換0050。示意圖。圖／AI生成
一名網友po出媽媽的持股明細，說媽媽想把這些股票都賣掉換0050。示意圖。圖／AI生成

近日一名網友po出媽媽的股票持股明細，入手標的從ETF到個股皆有，對帳單損益表有賺錢的也有虧損的。原po說媽媽想把這些股票都賣掉，並把錢全拿去買元大台灣50（0050），原po想問網友們是否有建議哪些標的可以直接砍掉，然而文章一出，多數網友都力勸「千萬別動」。

原po在Dcard發文表示，媽媽股票帳戶中有不少股票擺了很久，原po自己本身只買富邦台50（006208），所以對個股沒研究。媽媽最近想處理這些股票，改投資0050，但不太曉得哪幾檔要賣掉，哪幾檔可以繼續再放一陣子。

從對帳單的報酬率來看，原po媽媽買的國票金，報酬率高達219.14%，緯創高達273.79%，智易更高達654.27%，而鴻海也有59.51%。虧損的部分則有中鋼-29.24%，富邦臺灣中小（00733）-23.77%，凱基優選高股息30（00915）-14.45%，元大美債20年（00679B）及中信美國公債20年（00795B）…等。

不少網友看完紛紛留言，「勸妳不要幫妳媽操作，而且她很厲害了欸，都有賺」、「妳媽已經贏過超多人了，我勸妳不要動她的股票，不要以為自己年輕人就比較懂，到時候績效更低妳補錢給她嗎？」、「我媽被我發現去年賠了100多萬，我後來都不想跟她講話了」。

還有人直言，「5塊的國票金、38塊的緯創、23塊的智易，要我絕對不敢動」、「妳媽真的是好會選股，入股時間又很讚」、「選股邏輯其實挺好的，心態也不錯，真的好強」。

但其他人則認為，「中鋼真的要好好考慮可以賣了，鋼鐵業黃金時代可以說已經過去，未來鋼鐵業只會越來越困難」、「如果是70歲投入高股息絕對是更好的選擇，穩定現金流對於有年紀的人比較重要」、「美債可以全換成0050」、「鴻海、中華、緯創、智易留下，其他全砍」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

