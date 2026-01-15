有抓住市場胃口！009816進化選股策略：只選「市值大+有賺錢」的台灣50強

凱基投信推出「凱基台灣TOP50（009816）」ETF，引發市場熱議。財經粉專「財經雪倫」在臉書發文指出，先前有讀者詢問「怎麼看009816？」她當時回應「009816很聰明，懂得市場需求」，並認為這檔產品具備熱賣潛力，主要原因在於其產品設計明確對準當前投資人對「不配息、追求資產成長」的需求。

財經雪倫整理，009816最大特色在於「唯一一檔台股不配息ETF」，並以「市值前五十且獲利為正的公司」作為核心選股條件。她也引述巴菲特觀點指出，巴菲特並不偏好配息，認為「將錢放在波克夏的效益比配息給股東還高，如果股東需要用錢自己手動賣股就好」有配息機制，就會產生等待領息的空窗期與再投入的摩擦成本。

在費用結構上，財經雪倫比較指出，元大台灣50（0050）目前經保費合計為0.1166%（資料日期2026/01/09），而009816則直接給出合計0.097%的低費率。她形容，其他產品多半是規模達到一定門檻後才調降費用，但009816「一開始就端出市場上最低的經保費」，顯示產品設計上的誠意，也被她形容為「真的會逼死老大哥」。

針對選股邏輯，財經雪倫說明，009816為避免選到「市值大但不賺錢」的公司，設計兩道機制，包括近四季稅後純益合計須大於0，才納入市值前五十名成分股，以避開「虛胖企業」。

此外，單一成分股若超過30%，即以加權指數權重為上限，同時規範前五大成分股合計不得超過65%，降低集中風險。

至於適合族群，財經雪倫指出，009816較適合：

不求配息、追求未來資產成長的人 可以忍受波動、換取長期資產增值的人

她提到，若將紅包錢或年終獎金視為閒錢，透過不配息機制讓資金自動複利放大，定期定額或未來逢低加碼、長期持有，可能更能發揮效果，但強調「以上非推薦，而是個人觀察分享」。

該篇貼文有許多網友回應。有人直言「不配息很棒，每年兩次都要把0050的息買回去」，也有人點出市場氛圍轉變，「如果一兩年前高股息風潮正熱時逆風推出無息ETF，大概乏人問津」，並認為在高股息ETF績效走弱、投資人迷思鬆動之際推出009816，「有抓住市場的胃口」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。