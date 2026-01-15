「0050買在70會很笨嗎？」網友問掀論戰…留言風向幾乎一面倒

Threads帳號yamuula071發文拋出一句「元大台灣50（0050）買在70會很笨嗎...」，看似簡單的投資疑問，卻迅速引來大量回應，留言區短時間湧入各種經驗談、價位回顧與心態討論，話題幾乎圍繞在「高點迷思」與「長期投資怎麼看」。

不少網友第一時間就點出觀念問題，有人直言「會這樣問就是根本不知道0050是什麼」、「0050沒有高點」，也有人直接用自身經驗回應，「我也買70 但從50多塊買上來的」、「前天70.1還買四張路過。」留言整體基調偏向認為，只要是長期配置ETF，價格並非唯一考量。

也有不少人分享過去「當下覺得高點、事後回頭看卻不高」的案例。有網友提到「我當初買64，後來跌到59，別人笑我韭菜，現在快71」、「之前12月跌到61的時候後悔沒加碼，現在已經70了...」，還有人拿個股對照，「有人台積電買600的時候也這麼想」、「想起當初有人在笑台積電買在1505的」，試圖強調市場高低點往往只能事後驗證。

在投資策略上，留言也出現明確分流。偏存股派認為「存股 無所謂的」、「定期定額的部分都沒在管價格的」、「看你買0050要存還賺價差，存股應該就不會考量價位了」；相對地，也有人提醒短線心態差異，「看是怎樣心態投資 短期 長期投資 資金」，強調進場理由比價格本身更重要。

整體留言風向幾乎一面倒偏向鼓勵進場，有人喊話「等到100時，你就是個聰明人了」、「下星期如果變$72你就會覺得買在70的你很聰明」，也有人用反諷方式回應「等你發現70沒有買的時候你才是笨」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。