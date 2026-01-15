快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

009816被封0050勁敵！不配息、限權重…到底香不香？股板意見兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
009816以10元低價開募，主打不配息與低成本優勢，旨在創造長期複利與節稅效益；然而「單一個股權重上限」設計引發PTT熱議。中央社
009816以10元低價開募，主打不配息與低成本優勢，旨在創造長期複利與節稅效益；然而「單一個股權重上限」設計引發PTT熱議。中央社

台股2026年開年強勢攻上3萬點，成交量同步放大，ETF市場也迎來新話題。凱基投信推出凱基台灣TOP50（009816）14日起展開募集，主打「不配息」與低成本設計，被部分投資人視為老牌元大台灣50（0050）的潛在對手，消息一出，隨即在股市社群引發討論。

據報導，009816與0050同樣鎖定台股市值前50大企業，但產品設計明顯不同。009816採完全不配息機制，將成分股股利直接留在ETF內滾動再投入，避免稅費與交易成本侵蝕報酬，訴求長期複利成長。此外，成分股需符合「有賺錢」條件，並透過動能機制調整權重，在市值型架構下嘗試拉開報酬結構差異。

專家也點出009816的三項特色，包括管理費用壓低至經理費0.07%、保管費0.027%；不配息設計可省去股利所得稅與二代健保補充保費；以及單一成分股設有權重上限，避免過度集中於單一權值股。發行價為每單位10元，等同1萬元即可入手，成分股每年調整四次，強調組合動能維持。

不過，相關討論在PTT股板迅速升溫，正反意見交鋒。有網友質疑設限台積電權重後恐影響績效，直言「設GG權重就注定輸0050了」、「限制上限注定績效偏離大盤」，也有人認為「每一檔都挑戰0050，跑下來能贏的有誰」。

另一派則持不同看法，認為不配息與成本設計有吸引力，「管理費比0050還低喔」、「不配息省稅，尤其是對於高所得高稅率的人有差」。

009816在台股高點募集本身就具話題性，不配息、權重上限與動能調整等設計，讓市場對其定位出現分歧。有人看好其長期複利與成本優勢，也有人認為「還不如買0050或正二」，是否真能成為0050的對手，仍有待時間與實際績效驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 ETF 不配息 0050元大台灣50 二代健保補充保費

延伸閱讀

不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

台股叩關三萬一、震盪加劇…高股息ETF吸金00961、00939、0056同創高

只買一檔VT能否躺平？他想「斷捨離」網兩派論戰：怕少賺更難抱住

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

相關新聞

009816被封0050勁敵！不配息、限權重…到底香不香？股板意見兩極

台股2026年開年強勢攻上3萬點，成交量同步放大，ETF市場也迎來新話題。凱基投信推出凱基台灣TOP50（009816）14日起展開募集，主打「不配息」與低成本設計，被部分投資人視為老牌元大台灣50（

只買一檔VT能否躺平？他想「斷捨離」網兩派論戰：怕少賺更難抱住

只買一檔股票可行嗎？一名網友在PTT發文請益，盤點自己買過高股息、成長、市值型與美股ETF後，因稅負、二代健保與集中度等因素，萌生「只買一檔VT」精簡投資的念頭，並詢問未來若需用錢是否「賣多少提多少」即可，引發網友熱議。討論焦點集中在VT是否真能一檔打天下、報酬與分散的取捨，以及投資過於「無聊」是否反而難以長抱。

台股叩關三萬一、震盪加劇…高股息ETF吸金00961、00939、0056同創高

台股昨多頭氣勢如虹，在台積電領軍下，指數盤中一度觸及30994點，直逼31000點大關，終場大漲234.56點，收在30941.78點，再創歷史新高。然而，隨著指數攀高，市場震盪加劇，「拉積盤」現象明

00919股息領3萬3！存股哥樂「幫繳卡費」：去年4月帳上虧20萬也繼續持有

1月13日什麼日？00919股息發放日！今天收到來自00919的祝福共$33,292，加上00713、00929股息，一月共領息$46,000，不過這些錢不能再投入了，因為我要拿去繳上個月的卡費，這就是有股息Cover的浪漫。 00919自11月底開始從21.07開始往上漲，今天（1月13日）收盤已經漲到23.17，我的帳損只剩-0.81%，小到可以直接忽略的程度，想到去年四月大跌那陣子，帳損近20萬，但依然改變不了我長期持有的決心。

不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

臉書社團「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050...）」有網友發文請益，表示自己持有大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919），但坦言「自己也不太需要配息

00918連3季填息達陣！掛牌3年翻倍總報酬衝破106％…「不是左手換右手」

台股3萬點，高股息ETF不缺席！大華優利高填息30 (00918)， 1月14日收盤價站上23.07元，連續3季度成功填息。00918憑藉優質選股表現，掛牌以來共配息11次，其中8次完成填息，填息率維

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。