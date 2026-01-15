009816被封0050勁敵！不配息、限權重…到底香不香？股板意見兩極

台股2026年開年強勢攻上3萬點，成交量同步放大，ETF市場也迎來新話題。凱基投信推出凱基台灣TOP50（009816）14日起展開募集，主打「不配息」與低成本設計，被部分投資人視為老牌元大台灣50（0050）的潛在對手，消息一出，隨即在股市社群引發討論。

據報導，009816與0050同樣鎖定台股市值前50大企業，但產品設計明顯不同。009816採完全不配息機制，將成分股股利直接留在ETF內滾動再投入，避免稅費與交易成本侵蝕報酬，訴求長期複利成長。此外，成分股需符合「有賺錢」條件，並透過動能機制調整權重，在市值型架構下嘗試拉開報酬結構差異。

專家也點出009816的三項特色，包括管理費用壓低至經理費0.07%、保管費0.027%；不配息設計可省去股利所得稅與二代健保補充保費；以及單一成分股設有權重上限，避免過度集中於單一權值股。發行價為每單位10元，等同1萬元即可入手，成分股每年調整四次，強調組合動能維持。

不過，相關討論在PTT股板迅速升溫，正反意見交鋒。有網友質疑設限台積電權重後恐影響績效，直言「設GG權重就注定輸0050了」、「限制上限注定績效偏離大盤」，也有人認為「每一檔都挑戰0050，跑下來能贏的有誰」。

另一派則持不同看法，認為不配息與成本設計有吸引力，「管理費比0050還低喔」、「不配息省稅，尤其是對於高所得高稅率的人有差」。

009816在台股高點募集本身就具話題性，不配息、權重上限與動能調整等設計，讓市場對其定位出現分歧。有人看好其長期複利與成本優勢，也有人認為「還不如買0050或正二」，是否真能成為0050的對手，仍有待時間與實際績效驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。