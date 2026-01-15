台股叩關三萬一、震盪加劇…高股息ETF吸金00961、00939、0056同創高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股直逼3萬1大關帶動資金避險，00961、00939與0056股價同步創新高。中央社
台股昨多頭氣勢如虹，在台積電領軍下，指數盤中一度觸及30994點，直逼31000點大關，終場大漲234.56點，收在30941.78點，再創歷史新高。然而，隨著指數攀高，市場震盪加劇，「拉積盤」現象明顯，資金輪動速度加快，投資人避險情緒升溫。

高股息ETF成資金避風港

在市場波動加劇之際，高股息ETF因其攻守兼備特性，吸引穩定買盤流入。FT臺灣永續高息（00961）、統一台灣高息動能（00939）及元大高股息（0056）等多檔高股息ETF股價同步創新高，顯示在指數高檔區，投資人對「現金流」的需求依然強勁。

投信法人分析，近期市場同時消化台美關稅談判、台積電法說會前押注與避險，以及外資期貨空單增加等多空訊息，使得高股息產品成為讓投資人『抱得住』的選擇。」

高股息投資陷阱：贏了配息輸了本金

法人提醒，投資高股息ETF不能只看配息率，更要關注選股邏輯與含息總報酬，避免落入「左手配右手」的陷阱。若成分股僅有高配息但缺乏獲利支撐，股價回檔可能侵蝕息收，反而得不償失。

根據最新數據，近一個月含息總報酬率排名，復華台灣科技優息（00929）以10.03%居首，FT臺灣永續高息（00961）以8.78%次之，富邦特選高股息30（00900）8.15%排名第三，統一台灣高息動能（00939）7.68%也名列前茅。

00961重返發行價 成分股利多加持

值得關注的是，隨著半導體與封裝產業強勢表現，00961淨值已突破發行價10元，市場分析師指出，其核心成分股近期頻傳利多消息：

群創（3481）透過FOPLP先進封裝技術成功轉型，訂單能見度已達2026年底

聯電（2303）成熟製程需求回溫，成本優化使獲利走穩

力成（6239）受惠AI記憶體封測漲價效應，12月營收表現亮眼

後市展望：AI主軸不變 高檔震盪成常態

展望後市，法人普遍認為，AI伺服器、先進製程與供應鏈擴產仍是推升台股的主軸，指數雖有機會續創新高，但高檔震盪與輪動將成為常態。

投資策略上，專家建議採取「核心配置搭配衛星布局」的方式應對市場變化，並在高股息產品中挑選能降低「左手配右手」風險、同時兼顧獲利體質與成長動能的標的，以更穩健的方式參與多頭行情。

代號股票名稱收盤價一個月總報酬率(%)三個月總報酬率(%)半年報酬率(%)
00929復華台灣科技優息19.4210.0338.56914.256
00961FT臺灣永續高息10.168.7818.66812.36
00900富邦特選高股息3014.548.14610.25215.867
00939統一台灣高息動能15.437.6811.48815.309
00919群益台灣精選高息23.257.48712.14113.706
00944野村趨勢動能高息15.265.3459.62210.877
00878國泰永續高股息22.365.2247.50910.466
00932兆豐永續高息等權14.955.2085.5829.739
00730富邦臺灣優質高息24.325.0544.8510.883
00940元大台灣價值高息9.614.6164.19.541
00915凱基優選高股息3023.214.2235.1536.181
0056元大高股息37.964.1146.1813.674
00943兆豐電子高息等權14.973.7184.4911.92
00731復華富時高息低波70.053.4714.1935.674
00918大華優利高填息3023.073.4166.7312.454
00713元大台灣高息低波51.452.7472.1443.806

資料來源:CMoney　資料日期:截至2026.1.14

註:總報酬率為市價還原報酬率

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

