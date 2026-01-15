台股叩關三萬一、震盪加劇…高股息ETF吸金00961、00939、0056同創高

台股昨多頭氣勢如虹，在台積電領軍下，指數盤中一度觸及30994點，直逼31000點大關，終場大漲234.56點，收在30941.78點，再創歷史新高。然而，隨著指數攀高，市場震盪加劇，「拉積盤」現象明顯，資金輪動速度加快，投資人避險情緒升溫。

高股息ETF成資金避風港

在市場波動加劇之際，高股息ETF因其攻守兼備特性，吸引穩定買盤流入。FT臺灣永續高息（00961）、統一台灣高息動能（00939）及元大高股息（0056）等多檔高股息ETF股價同步創新高，顯示在指數高檔區，投資人對「現金流」的需求依然強勁。

投信法人分析，近期市場同時消化台美關稅談判、台積電法說會前押注與避險，以及外資期貨空單增加等多空訊息，使得高股息產品成為讓投資人『抱得住』的選擇。」

高股息投資陷阱：贏了配息輸了本金

法人提醒，投資高股息ETF不能只看配息率，更要關注選股邏輯與含息總報酬，避免落入「左手配右手」的陷阱。若成分股僅有高配息但缺乏獲利支撐，股價回檔可能侵蝕息收，反而得不償失。

根據最新數據，近一個月含息總報酬率排名，復華台灣科技優息（00929）以10.03%居首，FT臺灣永續高息（00961）以8.78%次之，富邦特選高股息30（00900）8.15%排名第三，統一台灣高息動能（00939）7.68%也名列前茅。

00961重返發行價 成分股利多加持

值得關注的是，隨著半導體與封裝產業強勢表現，00961淨值已突破發行價10元，市場分析師指出，其核心成分股近期頻傳利多消息：

群創（3481）透過FOPLP先進封裝技術成功轉型，訂單能見度已達2026年底 聯電（2303）成熟製程需求回溫，成本優化使獲利走穩 力成（6239）受惠AI記憶體封測漲價效應，12月營收表現亮眼

後市展望：AI主軸不變 高檔震盪成常態

展望後市，法人普遍認為，AI伺服器、先進製程與供應鏈擴產仍是推升台股的主軸，指數雖有機會續創新高，但高檔震盪與輪動將成為常態。

投資策略上，專家建議採取「核心配置搭配衛星布局」的方式應對市場變化，並在高股息產品中挑選能降低「左手配右手」風險、同時兼顧獲利體質與成長動能的標的，以更穩健的方式參與多頭行情。

代號 股票名稱 收盤價 一個月總報酬率(%) 三個月總報酬率(%) 半年報酬率(%) 00929 復華台灣科技優息 19.42 10.033 8.569 14.256 00961 FT臺灣永續高息 10.16 8.781 8.668 12.36 00900 富邦特選高股息30 14.54 8.146 10.252 15.867 00939 統一台灣高息動能 15.43 7.68 11.488 15.309 00919 群益台灣精選高息 23.25 7.487 12.141 13.706 00944 野村趨勢動能高息 15.26 5.345 9.622 10.877 00878 國泰永續高股息 22.36 5.224 7.509 10.466 00932 兆豐永續高息等權 14.95 5.208 5.582 9.739 00730 富邦臺灣優質高息 24.32 5.054 4.85 10.883 00940 元大台灣價值高息 9.61 4.616 4.1 9.541 00915 凱基優選高股息30 23.21 4.223 5.153 6.181 0056 元大高股息 37.96 4.114 6.18 13.674 00943 兆豐電子高息等權 14.97 3.718 4.49 11.92 00731 復華富時高息低波 70.05 3.471 4.193 5.674 00918 大華優利高填息30 23.07 3.416 6.73 12.454 00713 元大台灣高息低波 51.45 2.747 2.144 3.806

資料來源:CMoney 資料日期:截至2026.1.14

註:總報酬率為市價還原報酬率

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。