台股叩關三萬一、震盪加劇…高股息ETF吸金00961、00939、0056同創高
台股昨多頭氣勢如虹，在台積電領軍下，指數盤中一度觸及30994點，直逼31000點大關，終場大漲234.56點，收在30941.78點，再創歷史新高。然而，隨著指數攀高，市場震盪加劇，「拉積盤」現象明顯，資金輪動速度加快，投資人避險情緒升溫。
高股息ETF成資金避風港
在市場波動加劇之際，高股息ETF因其攻守兼備特性，吸引穩定買盤流入。FT臺灣永續高息（00961）、統一台灣高息動能（00939）及元大高股息（0056）等多檔高股息ETF股價同步創新高，顯示在指數高檔區，投資人對「現金流」的需求依然強勁。
投信法人分析，近期市場同時消化台美關稅談判、台積電法說會前押注與避險，以及外資期貨空單增加等多空訊息，使得高股息產品成為讓投資人『抱得住』的選擇。」
高股息投資陷阱：贏了配息輸了本金
法人提醒，投資高股息ETF不能只看配息率，更要關注選股邏輯與含息總報酬，避免落入「左手配右手」的陷阱。若成分股僅有高配息但缺乏獲利支撐，股價回檔可能侵蝕息收，反而得不償失。
根據最新數據，近一個月含息總報酬率排名，復華台灣科技優息（00929）以10.03%居首，FT臺灣永續高息（00961）以8.78%次之，富邦特選高股息30（00900）8.15%排名第三，統一台灣高息動能（00939）7.68%也名列前茅。
00961重返發行價 成分股利多加持
值得關注的是，隨著半導體與封裝產業強勢表現，00961淨值已突破發行價10元，市場分析師指出，其核心成分股近期頻傳利多消息：
群創（3481）透過FOPLP先進封裝技術成功轉型，訂單能見度已達2026年底
聯電（2303）成熟製程需求回溫，成本優化使獲利走穩
力成（6239）受惠AI記憶體封測漲價效應，12月營收表現亮眼
後市展望：AI主軸不變 高檔震盪成常態
展望後市，法人普遍認為，AI伺服器、先進製程與供應鏈擴產仍是推升台股的主軸，指數雖有機會續創新高，但高檔震盪與輪動將成為常態。
投資策略上，專家建議採取「核心配置搭配衛星布局」的方式應對市場變化，並在高股息產品中挑選能降低「左手配右手」風險、同時兼顧獲利體質與成長動能的標的，以更穩健的方式參與多頭行情。
|代號
|股票名稱
|收盤價
|一個月總報酬率(%)
|三個月總報酬率(%)
|半年報酬率(%)
|00929
|復華台灣科技優息
|19.42
|10.033
|8.569
|14.256
|00961
|FT臺灣永續高息
|10.16
|8.781
|8.668
|12.36
|00900
|富邦特選高股息30
|14.54
|8.146
|10.252
|15.867
|00939
|統一台灣高息動能
|15.43
|7.68
|11.488
|15.309
|00919
|群益台灣精選高息
|23.25
|7.487
|12.141
|13.706
|00944
|野村趨勢動能高息
|15.26
|5.345
|9.622
|10.877
|00878
|國泰永續高股息
|22.36
|5.224
|7.509
|10.466
|00932
|兆豐永續高息等權
|14.95
|5.208
|5.582
|9.739
|00730
|富邦臺灣優質高息
|24.32
|5.054
|4.85
|10.883
|00940
|元大台灣價值高息
|9.61
|4.616
|4.1
|9.541
|00915
|凱基優選高股息30
|23.21
|4.223
|5.153
|6.181
|0056
|元大高股息
|37.96
|4.114
|6.18
|13.674
|00943
|兆豐電子高息等權
|14.97
|3.718
|4.49
|11.92
|00731
|復華富時高息低波
|70.05
|3.471
|4.193
|5.674
|00918
|大華優利高填息30
|23.07
|3.416
|6.73
|12.454
|00713
|元大台灣高息低波
|51.45
|2.747
|2.144
|3.806
資料來源:CMoney 資料日期:截至2026.1.14
註:總報酬率為市價還原報酬率
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
