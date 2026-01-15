00919股息領3萬3！存股哥樂「幫繳卡費」：去年4月帳上虧20萬也繼續持有

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00919於1月13日配息。台股示意圖／聯合報系資料照
＊原文發文時間為1月13日

1月13日什麼日？00919股息發放日！今天收到來自00919的祝福共$33,292，加上00713、00929股息，一月共領息$46,000，不過這些錢不能再投入了，因為我要拿去繳上個月的卡費，這就是有股息Cover的浪漫。

00919自11月底開始從21.07開始往上漲，今天（1月13日）收盤已經漲到23.17，我的帳損只剩-0.81%，小到可以直接忽略的程度，想到去年四月大跌那陣子，帳損近20萬，但依然改變不了我長期持有的決心。

其實這個漲跌路徑跟我當年開始存00878幾乎一樣，2021年開始存00878，結果2022年賠了一整年，帳損最多達16萬，而且那時候張數沒有很多，很多人看到這麼劇烈的虧損部位可能就放棄了，但我沒有，堅持到現在讓我存到201張。

00919也是，我存沒多久就開始跌，跌勢加盤整幾乎持續了一年半，我還是持續一直買進甚至上槓桿買，到現在也讓我累積了63張，依照這個走勢，也許再過沒多久就可以翻紅了。

高股息不好的這段日子我都是相同的節奏去存股，看著很多人千方百計想找出更有效率的方式，但我認為以不變應萬變，最簡單的方法才是最好的方法，至少我自己的成果是好的，總值跟現金流得到相當明顯的成長。

還是那句老話，機會與財富始終留給願意耐心等待的人。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

