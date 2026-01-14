日股衝鋒 帶動日本相關ETF漲勢 法人喊進場
日本首相高市早苗自上任以來，支持率穩定在七成以上，隨著可能解散國會的消息傳出，民調顯示自民黨有望成為眾議院多數黨派，市場期待可望進一步擴大財政刺激政策，推升日股飆漲，帶動日本相關ETF漲勢，法人建議可定期定額介入。
根據統計，東證指數再創歷史新高，日經225指數年初以來更上漲6.3%，在已開發國家股市中表現遙遙領先。台新投信指出，日本政府近年將半導體視為「國家戰略產業」，可望成為日股續攻的領頭羊，建議可優先布局日本半導體ETF。
台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，歷史經驗顯示，2005年小泉純一郎與2012年安倍晉三在眾議院選後組建長期政府，其後半年日股漲幅皆超過兩成。市場解讀高市早苗若解散國會，將有利後續股市表現。另一方面，日本央行被市場預期將採取溫和升息策略，有望吸引外資進入日本股市，前景明朗的日本半導體產業更將受惠。日本政府提供補助、稅減與技術支援，Rapidus、Sony、台積電（2330）熊本廠都屬於這條主軸，在「政策＋全球趨勢」雙重驅動力，加上AI與晶片需求延續，未來2至3年半導體仍是日本成長的領航者。
個股表現上，日本半導體設備大廠愛得萬測試（Adventest）近半年大漲近一倍，反映測試機台市場受輝達（Nvidia） GPU需求驅動；東京威力科創受惠DRAM投資加速及BSPDN/NAND堆疊帶來先進鍵合設備機會，股價持續走高。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
