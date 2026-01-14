37檔台股ETF創高 人氣燒

台股連續兩日創新高，台股ETF績效跟著水漲船高，統計80檔台股ETF昨（14）日就有37檔收盤價創下新高，進一步觀察這37檔中，今年來日均量萬張以上，包括群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體、國泰台灣科技龍頭等，今年以來都有超過8%的漲幅。

群益半導體收益ETF經理人謝明志強調，半導體技術是AI發展的關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，在全球AI大勢中扮演重要供應商角色，也可望持續從中受益。

在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，都是布局長線投資的好時機。

大華優利高填息30 ETF 經理人郭修誠指出，預料科技類股仍將是2026年台股獲利與評價支撐的核心，不過隨著市場已提前反映成長，科技類股評價普遍處於歷史高檔，科技股族群內部走勢可能出現分化，建議投資策略可追求更平衡的產業配置，除了高速成長的AI公司之外，可搭配金融股、低基期且具轉機性的傳產類股，組成抗震投資組合。

群益投信台股ETF研究團隊表示，今年台股將走出對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.4兆元，成長至5.3兆元，年成長超過20%。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現，資金行情仍持續推升台股走高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。