美電力基建ETF帶勁 專家建議分批布局

經濟日報／ 記者崔馨方╱台北報導
川普AI電力政策、科技巨頭自費擴建電網、EIA用電再上修等，三利多加速美2026電力供應運轉，電力基建類股再度翻紅。電力系統示意圖。 路透
川普AI電力政策、科技巨頭自費擴建電網、EIA用電再上修等，三利多加速美2026電力供應運轉，電力基建類股再度翻紅。電力系統示意圖。 路透

川普AI電力政策、科技巨頭自費擴建電網、EIA用電再上修等，三利多加速美2026電力供應運轉，電力基建類股再度翻紅。法人建議，可利用電力基建相關概念ETF長線定期定額分批布局。

美國總統川普近日針對AI資料中心用電成本發言，強調科技巨頭必須「自己買單」電力與電網升級費用，避免轉嫁給一般美國家庭，特別點名微軟將率先配合白宮政策，從本周起承擔AI資料中心相關電網擴充投資，川普政府此舉等於從政策面授權大型科技公司與公用事業合作，加速電網強化與新增供電專案。

因此，對美國電力基建產業構成直接利多，帶動FT潔淨能源、新光美國電力基建中信電池及儲能、富邦ESG綠色電力等電力能源相關ETF，近周交投買氣再度熱絡；值得注意的是，若拉長時序至近六個月以來，績效皆達雙位數成長，表現亮眼。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，近期美國電力基建類股利多消息不斷，例如上周Meta公布核電策略大動作，簽訂系列長期電力採購協議，目標為AI資料中心鎖定高達6.6GW穩定核電供給，主要送入PJM電網覆蓋的中大西洋與中西部地區。

劉恆誌分析，Meta強調這些專案採「自費新增供給」模式，有助提升區域電網韌性與穩定度，長期壓低電價波動風險，市場解讀，此舉等於用長約提前鎖定未來10年核電與輸配電需求，直接利多核電營運商、電網工程與相關設備供應鏈。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，AI投資重心正由晶片延伸至電力與能源供應，產業結構出現關鍵轉變。隨著AI需求暴增，高盛預估未來十年全球資料中心用電量將成長約175%，等同新增一個全球前十大用電國，電力供應已成為科技巨頭擴張算力的先決條件。

洪珮甄表示，在此背景下，再生能源不再只是政策選項，而是AI產業的剛性需求。AI、能源轉型與ESG三大趨勢匯流，推動綠色電力由題材走向需求驅動，建議投資人可透過相關ETF掌握全球電力超級循環與AI長線成長核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

若川普輸了關稅案 貿易專家提醒：除了「這例外」各國別輕舉妄動

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

無視川普警告！伊朗司法部門將對抗議者速審「可能遭處決」

川普覬覦格陵蘭之際 法國2月6日將在當地開設領事館

相關新聞

不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

臉書社團「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050...）」有網友發文請益，表示自己持有大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919），但坦言「自己也不太需要配息

00918連3季填息達陣！掛牌3年翻倍總報酬衝破106％…「不是左手換右手」

台股3萬點，高股息ETF不缺席！大華優利高填息30 (00918)， 1月14日收盤價站上23.07元，連續3季度成功填息。00918憑藉優質選股表現，掛牌以來共配息11次，其中8次完成填息，填息率維

美電力基建ETF帶勁 專家建議分批布局

川普AI電力政策、科技巨頭自費擴建電網、EIA用電再上修等，三利多加速美2026電力供應運轉，電力基建類股再度翻紅。法人...

37檔台股ETF創高 人氣燒

台股連續兩日創新高，台股ETF績效跟著水漲船高，統計80檔台股ETF昨（14）日就有37檔收盤價創下新高，進一步觀察這3...

日股衝鋒 帶動日本相關ETF漲勢 法人喊進場

日本首相高市早苗自上任以來，支持率穩定在七成以上，隨著可能解散國會的消息傳出，民調顯示自民黨有望成為眾議院多數黨派，市場...

凱基台灣TOP 50 ETF開募

2026年開局台股表現搶鏡，強勢叩關30,000點，隨AI應用落地有望持續擴大，台廠AI供應鏈受惠層面可望從下游擴散至上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。