美電力基建ETF帶勁 專家建議分批布局

川普AI電力政策、科技巨頭自費擴建電網、EIA用電再上修等，三利多加速美2026電力供應運轉，電力基建類股再度翻紅。法人建議，可利用電力基建相關概念ETF長線定期定額分批布局。

美國總統川普近日針對AI資料中心用電成本發言，強調科技巨頭必須「自己買單」電力與電網升級費用，避免轉嫁給一般美國家庭，特別點名微軟將率先配合白宮政策，從本周起承擔AI資料中心相關電網擴充投資，川普政府此舉等於從政策面授權大型科技公司與公用事業合作，加速電網強化與新增供電專案。

因此，對美國電力基建產業構成直接利多，帶動FT潔淨能源、新光美國電力基建中信電池及儲能、富邦ESG綠色電力等電力能源相關ETF，近周交投買氣再度熱絡；值得注意的是，若拉長時序至近六個月以來，績效皆達雙位數成長，表現亮眼。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，近期美國電力基建類股利多消息不斷，例如上周Meta公布核電策略大動作，簽訂系列長期電力採購協議，目標為AI資料中心鎖定高達6.6GW穩定核電供給，主要送入PJM電網覆蓋的中大西洋與中西部地區。

劉恆誌分析，Meta強調這些專案採「自費新增供給」模式，有助提升區域電網韌性與穩定度，長期壓低電價波動風險，市場解讀，此舉等於用長約提前鎖定未來10年核電與輸配電需求，直接利多核電營運商、電網工程與相關設備供應鏈。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，AI投資重心正由晶片延伸至電力與能源供應，產業結構出現關鍵轉變。隨著AI需求暴增，高盛預估未來十年全球資料中心用電量將成長約175%，等同新增一個全球前十大用電國，電力供應已成為科技巨頭擴張算力的先決條件。

洪珮甄表示，在此背景下，再生能源不再只是政策選項，而是AI產業的剛性需求。AI、能源轉型與ESG三大趨勢匯流，推動綠色電力由題材走向需求驅動，建議投資人可透過相關ETF掌握全球電力超級循環與AI長線成長核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。