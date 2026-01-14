凱基台灣TOP 50 ETF開募

2026年開局台股表現搶鏡，強勢叩關30,000點，隨AI應用落地有望持續擴大，台廠AI供應鏈受惠層面可望從下游擴散至上游，預料台股2026年EPS有機會上看1,600元，投資價值難以忽視。

凱基台灣TOP 50 ETF基金（簡稱凱基台灣TOP 50，009816）昨（14）日開始募集，鎖定追蹤台股50強企業、首創不配息再投入機制，是投資人大啖台股成長紅利的新選項。

台股長多可期，凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，除AI發展火燙，美國也進入經濟溫和成長、通膨可控且就業狀況供需平衡的金髮女孩經濟狀態，搭配聯準會預防性降息周期，股市修正時資金將從相對高估值科技股轉至相對低估值、低波動的防禦性或價值型類股，這種類股輪動有利整體股市穩健上漲。

金融、工業等價值股在經濟復甦（軟著陸）預期下，有望接棒成為輪動重點，讓整體經濟發展、企業獲利更趨均衡，台股有望迎來百花齊放光景，值得注意。

目前市面台股ETF僅凱基台灣TOP 50 ETF採取不配息再投入機制，同時加入近四季稅後純益總和必須大於0的篩選條件，以避免買到市值大但獲利表現不穩定的成分股。凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊說明，不配息的好處，包括透過不配息再投入專注累積資本利得，提高再投資效率，也能降低買賣股票產生的摩擦成本，以及減少個人因股息衍生的二代健保補充保費、股利所得稅務成本。

台股ETF去年規模從2.7兆元躍升至3.7兆元，高股息ETF規模占整體台股ETF由68%下滑至53%，市值型ETF占比由32%上升至44%，投資吸引力浮現。凱基台灣TOP 50 ETF有望發揮複利效果、成為投資人選擇市值型ETF的新選擇。

凱基台灣TOP 50 ETF發行價每單位10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，已於14日展開募集。其追蹤的臺灣指數公司「特選臺灣TOP 50指數」聚焦台股50強，選股條件加入企業近四季稅後純益總和大於0，成分股每年調整四次，並採取不配息再投入機制，讓時間複利發揮「硬實力」，讓投資人用1萬元打包台股核心50強企業。

