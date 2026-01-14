台股屢創高峰 25檔台股ETF市價同創新高

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股2026年多頭馬力十足，14日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價跟著水漲船高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股2026年多頭馬力十足，14日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價跟著水漲船高，根據統計，在台股再創歷史高點之際，共有25檔台股ETF市價也改寫新高價，包括009803、00939、00922、00881、006208等，且可見到市值型、科技型、高息型等皆榜上有名，反映出透過優秀的選股篩選條件，是創造超額報酬的關鍵。

玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，非主動型台股ETF同樣能創造良好報酬表現，且市值型ETF若能網羅具有成長動能之企業，像是搭上AI成長列車的大型產業龍頭與台股產業隱形冠軍，甚至有機會超越大盤表現。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據12月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至3.3%，創下歷史紀錄低，加上台股歷年1、2月向來有作夢行情、紅包行情加持，而且本周市場對於晶圓龍頭大廠法說樂觀以對，都是台股1月以來持續強勢站穩3萬點大關之上的原因。

25檔市價創高台股ETF。資料來源 : CMoney，統計至2026/1/14，排除主動型台股ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

