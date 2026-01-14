績效王00988A低檔強彈16% 重倉布局記憶體、光通訊雙主流

主動式ETF進入第二年，今年以來績效表現最好的前五強中，有3檔是海外型主動式ETF，其中，主動統一全球創新（00988A）今年以來以約10%的漲幅居主動式績效王，若自低點反彈計算，漲幅已超過16%，是今年最會漲的強勢指標。分析師表示，00988A重倉布局記憶體、光通訊，可望吃到兩大主流族群的長線多頭紅利，後市欲小不易。

觀察今年股價表現最出色的五檔主動式ETF，分別為：主動統一全球創新的9.82%、主動野村台灣50（00985A）的7.83%、主動安聯台灣高息（00984A）、主動中信ARK創新（00983A）的5.98%、主動元大AI新經濟（00990A）。其中，00988A、00983A、00990A都是鎖定海外布局。

AI依舊是2026年投資市場的主旋律，AI模型從訓練轉向大規模推論，AI算力基礎設施的效能也要大幅升級，隨著從「算力」擴展到「運力」，AI投資該如何布局是重要課題，主動統一全球創新經理人陳意婷表示，今年AI投資要著重於「缺料、規格升級、擴大應用」三大關鍵題材，若子族群能兼具這些特點，其議價能力與估值提升空間將最大，看好記憶體與光通訊族群。

除了AI，陳意婷表示，能源基建解決方案與國防產業也是今年重要趨勢，其中，國防的部分，看好飛彈防禦、無人機無人系統、以及軟體導入三大領域。

00988A前五大持股為：記憶體巨頭美光、GOOGLE、博通、輝達（NVIDIA）、光通訊龍頭LUMENTUM。專家表示，從持股就可以看出，00988A已全面掌握AI基礎建設升級轉型的要角。

主動式ETF今年漲幅前五強。（資料來源：CMoney，2026/1/14）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。