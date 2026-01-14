AI+金融雙引擎驅動 00918順利填息
大華優利高填息30（00918）14日收盤價站上23.07元，連續3季度成功填息。00918掛牌以來共配息11次，其中8次完成填息，填息率維持70%以上。
展望2026年，大華優利高填息30經理人郭修誠指出，台股整體盈餘預估成長約20%，當前預估本益比約18.8倍，略高於歷史平均一倍標準差。整體而言，評價屬於偏高，但可被盈餘成長支撐的狀態，預估2026年台股表現將偏向高檔震盪。
郭修誠表示，科技類股仍將是2026年台股獲利與評價支撐的核心，不過隨著市場已提前反映成長，科技類股評價普遍處於歷史高檔。短期股價表現將更依賴實際獲利兌現情況，科技股族群內部走勢可能出現分化，建議投資策略由全面性投資AI，轉為精選AI的選股策略，且追求更平衡的產業配置。除了高速成長的AI公司之外，建議搭配金融股、低基期且具轉機性的傳產類股。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
