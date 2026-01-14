資金避高就低！國巨、康舒量價雙榜有名 00929成唯一進榜ETF

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台股14日呈現高檔震盪，市場資金流向出現位移，成交值前十大個股合計貢獻逾1,720億元，顯示資金不再僅由台積電（2330）孤軍奮戰，而是擴散至被動元件、封測及重電設備等族群。值得注意的是，復華台灣科技優息 （00929）成為成交量前十名中唯一的ETF標的，顯示在高檔震盪之際，領息防禦型資金仍具強大吸引力。

14日成交值由台積電持續奪魁，成交金額496.2億元，多空在1,710元平盤換手，穩住大盤重心。然而，14日真正的「吸金黑洞」在於被動元件龍頭國巨（2327），以359.49億元成交值衝上第二，股價大漲6.91%，顯示資金正尋求基期較低的電子龍頭進行回補。此外，力成（6239）與漢唐（2404）雙雙入榜前十大，反映半導體設備與封測族群正接棒成為成交值核心。

成交量榜單由面板雙虎友達（2409）與群創（3481）擔綱領先指標，其中群創股價大漲7.73%表現最剽悍。重電能源族群康舒（6282）與大同（2371）14日同步爆量，成交量分別衝破21萬張與20萬張。在眾多個股廝殺中，00929以15.2萬張成交量位居第八，是唯一入榜的ETF，反映出投資人在指數高檔震盪、選股難度增加時，轉向配置科技高股息ETF以求穩健。

14日國巨與康舒同時入榜成交值與成交量前十大，成為全場最強資金焦點。反觀高價股世芯-KY（3661）雖成交值位居前十，但股價重挫5.85%出現明顯的「量價背離」，需留意特定賣壓調節。

成交量前十名
成交值前十名
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00929復華台灣科技優息ETF 台積電

