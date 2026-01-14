00918連3季填息達陣！掛牌3年翻倍總報酬衝破106％…「不是左手換右手」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上3萬點，大華優利高填息30（00918）也沒讓人失望！14日股價站上23.07元，順利完成連續3季度填息。記者許正宏／攝影
台股3萬點，高股息ETF不缺席！大華優利高填息30 (00918)， 1月14日收盤價站上23.07元，連續3季度成功填息。00918憑藉優質選股表現，掛牌以來共配息11次，其中8次完成填息，填息率維持70%以上，展現指數篩選中「填息」的硬實力。

00918經理人郭修誠指出，00918是國內首檔強調填息的ETF，指數篩選流程首要檢視成分股獲利能力，並將過去填息次數紀錄納入考量，確保成分股不僅有高殖利率，更以歷史紀錄輔助挑選填息動能強的標的，使00918投資組合兼具配息與成長實力。

根據彭博統計，00918自成立以來至2026/1/12，掛牌3年多來總報酬率已達到106%。根據大華銀投信官網，若以宣告日股價日換算，00918近4次配息率加總合計為10.97%，息利雙收表現亮眼。

展望2026年，郭修誠指出，台股整體盈餘預估成長約20%，當前預估本益比約18.8倍，略高於歷史平均一倍標準差。整體而言，評價屬於偏高，但可被盈餘成長支撐的狀態，預估2026年台股表現將偏向高檔震盪。

郭修誠表示，科技類股仍將是2026年台股獲利與評價支撐的核心，不過隨著市場已提前反映成長，科技類股評價普遍處於歷史高檔，短期股價表現將更依賴實際獲利兌現情況，科技股族群內部走勢可能出現分化，建議投資策略由全面性投資AI (All AI) 轉為精選AI的選股策略 (Selective AI)，且追求更平衡的產業配置，除了高速成長的AI公司之外，建議搭配金融股、低基期且具轉機性的傳產類股組成抗震投資組合。

00918成分股廣納電子、金融和傳產等產業，投資組合中如中信金（2891）、聯電（2303）、漢唐（2404）等 AI相關科技股和大型金控，近3月股價表現強勢，正是促成00918本次順利填息關鍵。00918甫完成最新一次的半年度成分股調整，最新配置中電子股約佔46%、金融股約25%，傳產股股則占約28%，並納入多檔熱門AI電子股和大型金控，包括國巨（2327）、緯創（3231）、技嘉（2376）等AI伺服器和被動元件關鍵廠。另外，國泰金（2882）、玉山金（2884）也是此次成分股調整重點。

00918歷次填息表現

除息日期

股利(元)

單次配息率

完成填息日

2025/12/180.5652.51%2026/01/14
2025/09/180.522.29%2025/10/29
2025/06/190.73.15%2025/08/13
2025/03/200.73.02% - 
2024/12/190.843.51% - 
2024/09/190.783.17%2024/10/21
2024/06/190.83.19% - 
2024/03/180.73.19%2024/03/20
2023/12/180.673.14%2024/03/05
2023/09/180.753.60%2023/12/04
2023/06/160.21.1%2023/07/03

資料來源：大華銀投信；統計至2026/01/14；單次配息率以宣告日股價計算

00918累積報酬率

三個月六個月一年二年三年成立至今
4.10%10.93%13.15%34.97%103.91%106.19%

資料來源：彭博，以原幣計算；統計至2026/01/12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 成分股 低基期 科技股 台股 報酬率

