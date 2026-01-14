不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

臉書社團「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050...）」有網友發文請益，表示自己持有大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919），但坦言「自己也不太需要配息」，加上均價落在23、24元之間，開始猶豫是否該繼續持有或再投入，引發大量回應與不同立場的討論。

不少網友直接點出投資邏輯問題，直言「不缺息卻買高股息」本身就值得檢討，包括「不太需要配息當初買他們幹什麼？？ 入場的動機就完全錯了，觀念需要打掉重練」、「不需要配息就買市值型的」、「不需要配息為何買配息型？」也有人語氣更直接「笑死，把高股息當飆股在買，我也醉了，那快賣掉，滾吧」。

相對溫和的聲音則建議先留著，透過配息再投入市值型ETF調整結構，「你的錢你決定18.19我各40張..配的拿去買市值型or保證金」、「留，配息買市值型，您是幫小孩存股」、「如果明天牛轉熊大跌你ALL IN2330或市值型沒問題，好的高股息ETF你都抱不久市值型你能抱的久？」也有網友提醒「含息報酬還沒回本前留著吧，領到的息再投入0050或0052即可」。

不少留言直接把高股息與市值型拉來對照，「一樣的錢一樣的時間，0050賺了30%，878，919才10%」、「賣了換0050就不算虧錢 因為你的錢還在市場裡」、「我後來高股息都換0050了供您參考」。也有人點名新選項「不需要配息就等1/14都轉009816！」、「不缺息該買0050，或00981A之類的」，顯示部分投資人已開始轉向不配息或市值型產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。