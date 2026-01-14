不需配息卻買00919？網酸邏輯死亡：市值型早噴飛30％…領息繳稅不如改009816

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不缺現金流卻滿手高股息，網揭0050同期多賺30%的殘酷真相，建議轉進市值型或不配息的009816，避免左手換右手更能滾大複利。（記者潘俊宏／攝影）
臉書社團「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050...）」有網友發文請益，表示自己持有大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919），但坦言「自己也不太需要配息」，加上均價落在23、24元之間，開始猶豫是否該繼續持有或再投入，引發大量回應與不同立場的討論。

不少網友直接點出投資邏輯問題，直言「不缺息卻買高股息」本身就值得檢討，包括「不太需要配息當初買他們幹什麼？？ 入場的動機就完全錯了，觀念需要打掉重練」、「不需要配息就買市值型的」、「不需要配息為何買配息型？」也有人語氣更直接「笑死，把高股息當飆股在買，我也醉了，那快賣掉，滾吧」。

相對溫和的聲音則建議先留著，透過配息再投入市值型ETF調整結構，「你的錢你決定18.19我各40張..配的拿去買市值型or保證金」、「留，配息買市值型，您是幫小孩存股」、「如果明天牛轉熊大跌你ALL IN2330或市值型沒問題，好的高股息ETF你都抱不久市值型你能抱的久？」也有網友提醒「含息報酬還沒回本前留著吧，領到的息再投入0050或0052即可」。

不少留言直接把高股息與市值型拉來對照，「一樣的錢一樣的時間，0050賺了30%，878，919才10%」、「賣了換0050就不算虧錢 因為你的錢還在市場裡」、「我後來高股息都換0050了供您參考」。也有人點名新選項「不需要配息就等1/14都轉009816！」、「不缺息該買0050，或00981A之類的」，顯示部分投資人已開始轉向不配息或市值型產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 0052富邦科技

相關新聞

資金避高就低！國巨、康舒量價雙榜有名 00929成唯一進榜ETF

台股14日呈現高檔震盪，市場資金流向出現位移，成交值前十大個股合計貢獻逾1,720億元，顯示資金不再僅由台積電（2330...

00918連3季填息達陣！掛牌3年翻倍總報酬衝破106％…「不是左手換右手」

台股3萬點，高股息ETF不缺席！大華優利高填息30 (00918)， 1月14日收盤價站上23.07元，連續3季度成功填息。00918憑藉優質選股表現，掛牌以來共配息11次，其中8次完成填息，填息率維

新市值型ETF戰局！009816回測報酬率近160％完勝大盤…不只看規模更要會獲利

《定期定額》觀測室在YouTube影片中提到，市場長時間討論的「會賺錢的0050」概念，終於出現具體落地的版本。影片以凱基台灣TOP50為切入點，介紹台灣指數公司新發布的「特選臺灣TOP50 指數」，

AI+金融雙動能護體 00918收盤順利展現「填息」硬實力

台股3萬點，高股息ETF不缺席！大華優利高填息30（00918）14日收盤價站上23.07元，連續三度成功填息。0091...

0050、009816該買誰？阿尼：分成工作累積資產或是已退休領息

《鄉民投資》創作者阿尼在影片中，針對凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）進行比較，指出若投資目的並非追求短期現金流，而是希望長期累積資產，投資人其實不必陷入配息帶來的反覆干擾。

