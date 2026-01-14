快訊

新市值型ETF戰局！009816回測報酬率近160％完勝大盤…不只看規模更要會獲利

聯合新聞網／ 綜合報導
009816於1/14開募，主打剔除虧損企業，回測5年報酬率近160%優於大盤。(記者許正宏／攝影)
009816於1/14開募，主打剔除虧損企業，回測5年報酬率近160%優於大盤。(記者許正宏／攝影)

《定期定額》觀測室在YouTube影片中提到，市場長時間討論的「會賺錢的0050」概念，終於出現具體落地的版本。影片以凱基台灣TOP50為切入點，介紹台灣指數公司新發布的「特選臺灣TOP50 指數」，並形容其為0050的進化型指數。

影片指出，截至2025年12月2日，元大台灣50 近5年累積績效約為正110%。不過，市場長期以來對0050仍存在一項質疑，即部分成分公司本業並未獲利，卻因市值規模龐大而被納入指數，甚至須依靠投資收益支撐整體獲利表現，讓不少長期投資人產生疑慮。

《定期定額》觀測室進一步說明，台灣指數公司已於12月1日正式公布「特選臺灣TOP50指數」，可視為在既有市值排序基礎上，加入獲利篩選條件的0050升級版。該指數同樣屬於正式指數體系，盤中每5秒更新一次，運作邏輯與既有指數一致，但在選股門檻上相對更加嚴格。

影片也整理該指數的選股流程，整體可分為三個步驟：

第一

先進行流動性檢核，確保個股具備一定成交量

第二

要求企業必須連續四季稅後淨利為正，若連續虧損或獲利狀況不穩定，將被排除

第三

僅從符合獲利條件的公司中，依市值大小挑選前50家並排序

影片形容，這項指數設計「不只看規模，也重視獲利能力」，相較傳統僅以市值作為依據的市值型指數，篩選條件更加嚴選。

在績效表現方面，影片引用官方回測資料指出，特選臺灣TOP50指數在2020年9月至2025年9月期間，5年累計報酬率約為159.44%，優於同期加權指數約143.19%；2024年殖利率約4.03%，同樣高於加權指數的3.27%，顯示該指數在規模、獲利與配息表現上相對穩健。

至於市場關注的ETF推出進度，《定期定額》觀測室指出，追蹤「特選臺灣TOP50指數」的ETF已正式推出，由凱基投信發行的 凱基台灣TOP50 率先登場。009816募集期間為1月14日（三）至1月20日（二），被市場視為「會賺錢版本的0050」正式亮相，也成為繼0050與 富邦台灣50 之後，備受關注的新一代市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF

