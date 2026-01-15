金價創高掀「金蛙」狂潮！網批美國掠奪SOP：亂世最穩買黃金ETF

國際金價受中東局勢升溫帶動，一度飆上每盎司4601美元新高，台銀黃金存摺也衝至每公克4685元，引發PTT股板熱議。PTT網友直言「亂世黃金一定會漲」，更把焦點拉到地緣政治與美元體系風險，網友則分成「買爆派」與「冷靜派」兩邊，一邊喊金蛙怎麼輸，一邊提醒短線過熱、風險不容忽視。

根據媒體報導，伊朗抗議擴大、地緣政治緊張升溫，避險資金湧入推升金價創高。以台銀黃金存摺為例，若2025年1月以每公克2876元買進100公克，至2026年1月牌價4685元，帳面獲利約18萬0900元，年化報酬率約62.89%。外資機構並上調金價展望，市場亦關注各國央行持續加碼黃金儲備的趨勢。

一名網友在PTT發文，他把金價上漲歸因於「大國掠奪」邏輯，指美國不會坐視對手坐大，常見手法是先制裁、再導致經濟崩潰與民怨升高，進而透過情報系統介入、推翻政權並扶植親美勢力，最終將資源帶回美國。他認為在這種「不講道義的亂世」，台積電獲利與新台幣都可能受影響，因此「最穩的就是投資黃金或黃金ETF」，其次是軍工股。

多數留言偏向認同避險配置，有人喊「黃金蛙怎麼輸」「金蛙尊爵不凡」，也有人以生活感受力挺，稱看著保險箱金條「晚上睡得好安穩」。部分網友強調金價表現已勝過大盤，甚至直言「黃金超過台股所有ETF」，並出現「好市多買金條傳三代」等說法，將黃金定位為可長抱的保值資產。

不過不同意見也不少，有人吐槽「才18萬」並反諷應該買更多，另有人提醒「短線過熱」，認為報酬背後的風險與波動不能忽略；也有網友把話題延伸到白銀、挖礦與其他金屬，討論期貨、實體持有與等待交割等成本差異。另有聲音質疑拿金價與台積電相比的前提，認為股市與商品屬性不同，配置仍須回到個人風險承受度與資產需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。