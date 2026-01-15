金價創高掀「金蛙」狂潮！網批美國掠奪SOP：亂世最穩買黃金ETF

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
金價屢創新高。圖為浙江湖州一家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照片） 新華通訊社
國際金價受中東局勢升溫帶動，一度飆上每盎司4601美元新高，台銀黃金存摺也衝至每公克4685元，引發PTT股板熱議。PTT網友直言「亂世黃金一定會漲」，更把焦點拉到地緣政治與美元體系風險，網友則分成「買爆派」與「冷靜派」兩邊，一邊喊金蛙怎麼輸，一邊提醒短線過熱、風險不容忽視。

根據媒體報導，伊朗抗議擴大、地緣政治緊張升溫，避險資金湧入推升金價創高。以台銀黃金存摺為例，若2025年1月以每公克2876元買進100公克，至2026年1月牌價4685元，帳面獲利約18萬0900元，年化報酬率約62.89%。外資機構並上調金價展望，市場亦關注各國央行持續加碼黃金儲備的趨勢。

一名網友在PTT發文，他把金價上漲歸因於「大國掠奪」邏輯，指美國不會坐視對手坐大，常見手法是先制裁、再導致經濟崩潰與民怨升高，進而透過情報系統介入、推翻政權並扶植親美勢力，最終將資源帶回美國。他認為在這種「不講道義的亂世」，台積電獲利與新台幣都可能受影響，因此「最穩的就是投資黃金或黃金ETF」，其次是軍工股。

多數留言偏向認同避險配置，有人喊「黃金蛙怎麼輸」「金蛙尊爵不凡」，也有人以生活感受力挺，稱看著保險箱金條「晚上睡得好安穩」。部分網友強調金價表現已勝過大盤，甚至直言「黃金超過台股所有ETF」，並出現「好市多買金條傳三代」等說法，將黃金定位為可長抱的保值資產。

不過不同意見也不少，有人吐槽「才18萬」並反諷應該買更多，另有人提醒「短線過熱」，認為報酬背後的風險與波動不能忽略；也有網友把話題延伸到白銀、挖礦與其他金屬，討論期貨、實體持有與等待交割等成本差異。另有聲音質疑拿金價與台積電相比的前提，認為股市與商品屬性不同，配置仍須回到個人風險承受度與資產需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃金 金價 PTT ETF 美國

相關新聞

幫小孩存股首選？撲滿日記點名「這3類人」最適合009816：沒空看盤也能無腦滾資產

台股ETF市場再添新成員。財經創作者「撲滿日記」近日在IG發文指出，凱基投信即將推出台股首檔「不配息」的市值型ETF…凱基台灣TOP 50（009816），並於2026年1月14日展開募集，引發市場對

高所得族群避稅首選！知美：009816「不配息」才是真複利

財經創作者「知美Jimmy」臉書發文，針對即將推出的凱基台灣TOP 50（009816）進行完整說明，並從「是否配息」的角度切入，對比市場熟悉的0050與006208，探討市值型ETF在長期投資上的不

現布局市值型ETF來得及？盧燕俐「永遠不嫌晚」009816兩重點：不配息、台積電比重同大盤

近年不少投資人長期持有高股息ETF，隨著市場環境轉變，也開始重新思考資產配置方向。理財達人盧燕俐近日在臉書分享，收到觀眾提問「現在才布局市值型ETF，還來得及嗎？」她直言答案很簡單，「永遠不嫌晚」，並

嫌0050太無聊？小犬找刺激去六福村、劍湖山比較快：買的是替未來鋪路

＊原文發文時間為1月11日 投資不是找刺激 是在替未來鋪路 最近又有同事跑來問我：「犬哥，你上次提到的ETF到底是哪一檔？」我就很直接跟他說，我最近每天固定在買0050，他一聽馬上回我一句：「

有抓住市場胃口！009816進化選股策略：只選「市值大+有賺錢」的台灣50強

凱基投信推出「凱基台灣TOP50（009816）」ETF，引發市場熱議。財經粉專「財經雪倫」在臉書發文指出，先前有讀者詢問「怎麼看009816？」她當時回應「009816很聰明，懂得市場需求」，並認為

