只買一檔VT能否躺平？他想「斷捨離」網兩派論戰：怕少賺更難抱住

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮只買VT。法新社
只買一檔股票可行嗎？一名網友在PTT發文請益，盤點自己買過高股息、成長、市值型與美股ETF後，因稅負、二代健保與集中度等因素，萌生「只買一檔VT」精簡投資的念頭，並詢問未來若需用錢是否「賣多少提多少」即可，引發網友熱議。討論焦點集中在VT是否真能一檔打天下、報酬與分散的取捨，以及投資過於「無聊」是否反而難以長抱。

原PO指出，過去曾持有高股息、0050、VOO等標的，雖都有獲利，但隨年紀增長更想降低管理成本。他提到高股息長期可能輸給市值型，且涉及稅金與二代健保考量；0050又因台積電占比高而顧慮；VOO雖追蹤美國大盤但擔心未來其他市場崛起，因此思考改以涵蓋全球市場的VT作為單一核心配置，並提問提領策略與實務做法。

原PO在文中強調已準備多年緊急預備金，若把剩餘資金全投入VT，等同押注「人類會進步」。他一方面想把投資簡化到「買了就放」，另一方面仍擔心未來需要現金時的操作：是否直接按需求賣出、或需更完整的提領規畫。面對推文質疑「一直問」，原PO也兩度回覆已買VT多年，這次只是想再精簡持股。

多數網友對「VT躺平流」給出肯定，認為VT本質分散，「不是只有一檔，只是包在一起」，適合不想頻繁進出、以退休存股為目標者。有網友分享做法為「大部分VT，小部分衛星」，或搭配債券ETF如BNDW做資產配置；也有人建議改買不配息的VWRA，連再投入都更省事。另一派則用戲謔方式形容「買了就去睡覺」「太輕鬆會很無聊」，認為簡單反而讓人生少了看盤與討論的刺激。

不過也有不少反對聲音，認為VT報酬可能不如單押美國的VOO或科技取向QQQ，甚至直言「績效差距」與「機會成本」才是風險，擔心看到別人短期暴賺會「癢」而難以抱住。另有人提醒VT仍有約半數權重在美國，未必能完全避開單一市場風險；也有人延伸到稅務面，建議長期持有者可考慮愛爾蘭或英國註冊ETF以降低遺產稅疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

