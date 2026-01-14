0050、009816該買誰？阿尼：分成工作累積資產或是已退休領息

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
兩者定位不同並無絕對優劣，009816適合追求資產累積與能承受波動者，0050則適合追求單純複製指數的投資人。記者許正宏／攝影
《鄉民投資》創作者阿尼在影片中，針對凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）進行比較，指出若投資目的並非追求短期現金流，而是希望長期累積資產，投資人其實不必陷入配息帶來的反覆干擾。

他表示，009816主打不配息的市值型設計，因此常被市場形容為「0050的進化版」，但是否真的適合所有人，仍需回到產品本身的設計邏輯來看。

阿尼指出，0050的選股機制相對單純，從上市股票中剔除流動性不足的個股後，依市值排序選出前50名作為成分股，並放任個股隨市場自然變化，不會刻意調整權重。

選股邏輯：市值為本 再加上獲利與動能條件

即便單一個股如台積電市值持續放大，0050仍選擇完全貼近指數走勢，不進行干預。他形容，0050就像讓孩子自由發展的父母，核心目標是穩定複製大盤表現。

相較之下，009816在基礎架構上與0050相似，同樣從上市股票中篩選流動性佳的公司，但進一步加入「過去一年必須獲利」的條件，排除市值雖大但仍處於虧損狀態的企業。

阿尼提到，過去像宏達電或部分面板股，在長期虧損期間仍因市值夠大而被納入0050，這點讓部分投資人感到不適，而009816的設計正是為了解決這類情況；此外，009816也設有單一成分股權重上限，當個股比重過高時，會強制壓低至接近加權指數的水準，使台積電權重不再一路膨脹。

在權重調整後，009816多出來的配置空間，會優先分配給股價接近歷史高點的強勢股，也就是所謂的「動能因子」。

阿尼指出，這樣的邏輯建立在「強者恆強」的假設之上，在多頭市場中，強勢股往往能持續領先。不過他也提醒，這種設計具有雙面性，若市場進入盤整或趨勢反轉，009816的波動可能會比0050更大，績效也有落後的可能。

配息機制：不配息、股息直接反映在淨值

阿尼最後將兩檔ETF的核心差異，回到「配息設計」本身。他認為，對於仍有工作收入、不需要靠配息維生的投資人而言，配息型ETF反而增加投資摩擦。配息在發放前會暫時停留在專戶，形成績效空窗期，實際入帳後還需面對稅負與再投入的人性障礙。

相對地，累積型ETF會將股息直接反映在淨值中，讓資金持續留在市場運作。

取代0050？定位不同 關鍵仍在投資人屬性

阿尼強調，009816並非一定優於0050，而是適合能接受短期波動、追求在不偏離大盤太多的前提下，嘗試跑得更快的投資人；若重視單純與穩定，0050仍具其不可取代的優勢。

◎本文獲 鄉民投資 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 不配息 ETF

