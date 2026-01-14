市場押注高市交易 商社與半導體產業成大贏家 這檔日股ETF規模破50億

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

日本首相高市早苗擬解散國會的消息影響，市場提前押注「高市交易」，14日日圓兌美元向160元大關靠攏，日本股市續創新高。法人表示，市場預期日本將重啟超寬鬆財政與貨幣政策，弱勢日圓點燃日股出口板塊獲利預期，也帶動今天日股ETF表現。其中，中信日本商社ETF（00955）量價齊揚，盤中再創掛牌新高。而投資人看好商社股後市瘋狂湧入，推升 00955規模突破50億元、受益人數衝破3萬大關，成為台股掛牌日股ETF多頭指標。

據傳，日本執政聯盟內部證實，高市早苗正考慮提前解散眾議院進行大選，市場解讀此舉是為了鞏固政權，以推行更激進的經濟刺激方案。受政策寬鬆預期影響，日圓兌美元今日早盤一度貶至159.42，創下逾半年來新低，距離去年7月觸及的161.759僅一步之遙。

日圓急貶，也成為日本出口導向企業利多，其中掌握能源、原物料與全球貿易命脈的五大商社受惠最深。00955今日展現強勁吸金力，股價與成交量同步放大，開盤一小時成交量已逾5000張，股價創掛牌新高；另外聚焦半導體產業的台新日本半導體ETF（00951）、中信日本半導體ETF（00954）等，漲幅都逾2%，同步刷新歷史新高，顯示台股資金對於日本半導體題材的熱度不減。

00955經理人辛忠駿分析，目前市場正提前交易高市解散國會的劇本，由於高市內閣傾向積極財政與貨幣寬鬆，有利於股市上攻。另外，受惠原物料行情回穩，國際油價與金屬價格反彈，也挹注商社能源礦產部門獲利。而在日本政府力推「半導體立國」戰略下，若國會改選，相關補貼政策可望延續，且高市政府的擴張性財政政策將得以進一步落實，這也讓商社與半導體供應鏈成為這波選舉行情中的雙箭頭。

此外，籌碼面的穩定也是一大亮點。辛忠駿提到，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本商社的長期持有策略，並未因巴菲特退休而改變，甚至傳出可能增持的消息；加上外資高度認同日企的治理改革，為股價提供堅實支撐。他強調，日經指數續創新高，象徵日本經濟徹底走出「失落的30年」，在股匯雙利與通膨經濟的環境下，擁有護城河的商社股將是外資首選。

根據中國信託投信官網顯示，00955規模已經突破50億元，受益人數站上3萬人大關，成為台股中最受投資人青睞的日股ETF，也顯示在日股創高過程中，台灣投資人傾向透過ETF布具備護城河的龍頭企業。中國信託投信建議，在日圓趨貶與政策作多的環境下，聚焦大型商社與半導體的日股ETF，將是掌握這波「高市交易」行情的最佳工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

