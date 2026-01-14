比特幣低波盤整期將告終？ 現貨 ETF 連二日淨流入逾7.4億美元

近期比特幣價格走勢波動度低，現貨ETF資金連日淨流出，反映市場觀望氣氛濃厚，不過12和13日連續二日由淨流出轉為淨流入，合計逾7.4億美元，幣價單日上漲逾4％，衝上9.5萬美元，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，主要受聯準會主席鮑爾遭調查事件驅動，導致貨幣政策不確定性增加，促使部分資金短暫回流至非主權屬性的資產，同時反映部分機構趁低波動盤整區間回補。

彭云嫻指出，1月9日非農就業數據符合預期，也為技術面在8.8萬至9.4萬美元區間整理已久的比特幣提供了反彈動力，帶動價格重新站穩9萬美元。中長期來看仍有結構性利多因素，近期韓國正式鬆綁機構與上市公司投資比特幣的限制，日本亦加速將比特幣納入正式的金融資產法律框架中，反映亞洲主要市場正制度化換取長期資金入場。

不過由於這類資金並不追逐短線波動，通常在市場冷靜、價格盤整時逐步建立部位。彭云嫻認為，當短期雜訊消化後，這類長期持有的投資邏輯將更顯清晰，成為支撐比特幣下半年走勢的核心力量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。