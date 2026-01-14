曬009816預購單引暴動！內行揭「偷跑」資格：不用等到14號

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友瘋傳009816預購截圖，揭露凱基證券戶目前可優先申購，其他人需等到1月14日才開放募集。記者許正宏／攝影
網友瘋傳009816預購截圖，揭露凱基證券戶目前可優先申購，其他人需等到1月14日才開放募集。記者許正宏／攝影

臉書投資社團近日有網友貼出截圖，顯示已完成凱基台灣TOP50（009816）的預約申購程序，包含不同金額的預購委託，引發其他成員關注。不少人開始詢問申購資格與時程，009816在尚未全面開放募集前，就已在社群中累積討論熱度。

在眾多留言中，也出現已實際布局的投資人。有網友表示：「我個人是滿看好的，今天又加碼20張了」，隨後被詢問是否已可購買時，該網友回應：「目前只有凱基證券戶能預約申購，其他證券戶要等到1月14才開始募集」。不過，也有較保守的聲音出現，如「我等上架再買」，顯示市場態度並非一面倒。

隨著討論擴散，也有社團成員直接提問：「你們都看好這張是嗎？可以提供意見嗎」，但回應並未形成一致共識。另有零星留言如「00993A」作為其他ETF的點名參考，顯示部分投資人仍在多檔產品間比較，尚未做出最終選擇。

除申購資格外，也有網友選擇觀望後續發展，直言：「我要等他上市看規模夠不夠大才考慮」...009816在募集初期即引起不少實務層面的討論，從申購管道、進場時點到產品規模，社群聲音呈現多元，也反映出投資人對新市值型ETF的審慎態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 ETF 不配息 0050元大台灣50 006208富邦台50 市值型

