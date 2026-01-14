太粗暴！0050在2024年高點買會怎樣…清流君：到現在正報酬45.6％、0056為12.8％
＊原文發文時間為1月8日
2024年底，0050在一個「人人看得出來是超高點」的位置。
這時候有位大叔跳出來說：「我要做一個實驗。」「我這實驗才是真實人生，不是回測數據！」
當時聽起來很狂，對吧？信誓旦旦的！
但後來我發現，這實驗很快進化成「薛丁格的貓」；你不點開，他好像還在做實驗，你一點開...欸？怎麼停更了？
小弟我清流君，本性敬老尊賢...
這邊就幫忙把實驗補完（用還原股價、含股息再投入）：
從2024/12/09 → 2026/01/07
0050：+45.6%
0056：+12.8%
這邊重點不是誰輸誰贏...重點是：你可以做實驗，但別只做「口號」
然後順風就行使，逆風就荒廢...
◎本文獲 清流君 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
