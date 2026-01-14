高股息不香了？市值型規模衝破1.6兆…009816今開募「不配息」！陳重銘讚：專注累積資本利得

台股2026年開春氣勢強勁，加權指數站上3萬點大關，成交值更屢創破兆元新高，也帶動ETF市場出現結構性轉變。凱基投信宣布推出 凱基台灣TOP 50，並自1月14日起正式展開募集，主打「不配息」與「低費率」兩大特色，在社群與投資圈掀起熱烈討論，被不少投資人視為市值型ETF市場的新變數。

根據凱基投信統計，2025年台股ETF市場出現明顯洗牌，高股息型ETF規模占比由68%降至53%，市值型ETF規模則從8,727億元成長至1兆6,451億元，幾乎翻倍，顯示投資人配置逐步從追求現金流，轉向重視長期成長潛力。凱基投信研究團隊指出，在AI應用落地、供應鏈擴散，以及電子、傳產與金融題材輪動下，市值型ETF在長多行情中更能發揮時間複利效果。

009816追蹤「臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數」，同樣鎖定台股市值前50大企業，但選股機制加入限制條件，要求成分股「近四季稅後純益總和大於0」，避免將虧損公司納入。此外，單一成分股權重若超過30%，將以大盤權重作為上限，前五大成分股權重總和不得超過65%，也因此有部分投資人認為009816並非「純市值型ETF」。

在費用結構方面，009816經理費0.07%、保管費0.027%，合計年度費用率約0.097%，相較元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）更低。發行價為10元，等同1萬元即可入手，降低投資門檻。不過，發行價低並不代表投資一定較便宜，仍需留意追蹤誤差、實際費用率與規模成長速度。

009816另一項引發討論的設計為「不配息」。理財達人陳重銘指出，不配息的核心在於專注累積資本利得，避免股利發放後須負擔所得稅、二代健保補充保費與再投入交易成本。他也以歷史回測數據說明，若股息持續再投入，長期累積報酬明顯高於將股息存起來或直接花掉，但同時也強調，回測僅為歷史模擬，並非實際績效保證。

針對009816是否能取代0050，市場看法仍分歧。有投資人認為低費率與不配息設計有利長期資產累積，也有人指出台積電權重受限，可能在多頭行情下影響報酬表現。

專家提醒，009816屬於具備「台積電權重上限＋動能加碼」的特定策略，並非0050的強化版，投資人仍需回到自身目標、現金流需求與風險承受度，評估是否適合納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。