快訊

天災人禍？花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢大舉搜索光復鄉公所及鄉長住處

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

拒幫虧損公司抬轎！009816主打獲利自動再投入…股民：複利滾錢的真諦

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書社團熱議009816主打「獲利篩選」與「動能加碼」，網友雖對權重上限看法兩極。中央社
臉書社團熱議009816主打「獲利篩選」與「動能加碼」，網友雖對權重上限看法兩極。中央社

臉書投資社團近日有網友發文分享，指出「凱基台灣TOP50（009816）」在指數回測與設計機制上與傳統市值型ETF出現明顯差異，貼文提到其回測報酬表現亮眼，並強調「動能加碼」與不配息設計，引發大量投資人留言討論。不少社團成員直言，009816被形容為「會賺錢的TOP50」，也讓0050、006208等市值型ETF再度被拿來比較。

編輯推薦

整理社團討論內容，多數留言聚焦在009816的「動能加碼」機制。有網友留言表示：「敗筆就是把台積電設為大盤占比的上限」，也有人回應指出：「這是一個非常深刻且具備爭議性的觀察」，認為權重上限的設計，正是009816與傳統市值型ETF拉開差異的關鍵，能讓資金更集中在動能表現較強的成分股上。

除了權重配置，009816的獲利篩選條件也引起關注。社團中有網友直言：「只差在權重嗎？」也有整理式回應指出：「009816加入了獲利濾網，規定成分股近四季稅後純益總和必須大於0」，並強調這樣的設計可排除「市值大但連年虧損」的權值股，讓投資人持有的成分股具備實質獲利能力。

在收益分配方式上，不配息設計同樣引發正反討論。有網友分享實際操作經驗表示：「現在0050一張七萬，009816一張1萬可以買七張，以七張的報酬率對上一張的報酬率我認為應該不會輸太多」，並補充「我已經買100張了」。也有社團帳號簡短回應「實際行動」，顯示部分投資人已選擇進場嘗試。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 2330台積電 權值股 複利 市值型

延伸閱讀

單次配息領204萬！00918狂人曬3680張對帳單：做好繳納所得稅心理準備

00918果真「高填息」！搭台股創高列車17天達陣…單次配息率2.47％亮眼

撼動0050、006208？網點名00922、00923「設上限都輸」…009816想靠獲利濾網突圍

台積電遭點名落實DEI！網嘆「危害恐大於1000億」：重演面板慘劇？

相關新聞

拒幫虧損公司抬轎！009816主打獲利自動再投入…股民：複利滾錢的真諦

臉書投資社團近日有網友發文分享，指出「凱基台灣TOP50（009816）」在指數回測與設計機制上與傳統市值型ETF出現明顯差異，貼文提到其回測報酬表現亮眼，並強調「動能加碼」與不配息設計，引發大量投資

撼動0050、006208？網點名00922、00923「設上限都輸」…009816想靠獲利濾網突圍

市值型ETF長期由元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）主導，不過，凱基投信即將募集、掛牌的凱基台灣TOP 50（009816），因主打「市場首檔不配息市值型ETF」，近期在投資社群引發

00918果真「高填息」！搭台股創高列車17天達陣…單次配息率2.47％亮眼

季配息高股息ETF大華優利高填息30（00918）在去年12月完成除息後，近期隨著台股走勢轉強，順利完成填息。00918於12月18日除息，每單位配發0.565元，除息前一個交易日股價為22.99元，

單次配息領204萬！00918狂人曬3680張對帳單：做好繳納所得稅心理準備

高股息ETF大額配息再度引發社群關注。Threads帳號「elegant.mummy」近日貼出2025年12月的股息入帳紀錄，單月實領金額突破200萬元，來源正是大華優利高填息30（00918），貼文

0050新對手！峰哥點名009816三優勢：費用更低、不配息滾複利、台積電不過重

台股ETF新兵齊發，老牌元大台灣50（0050）也迎來正面交鋒。臉書粉專「峰哥的投資思考筆記」近日以「老將0050 vs 新兵009816」為題發文，整理兩檔產品在設計上的關鍵差異，引發不少投資人圍觀

散戶該主動操作或長抱大盤ETF？網保守指：定期定額0050最穩

投資技巧怎麼選？一名網友在PTT發文請益，詢問散戶該學「巨人傑」的主動操作，還是「周教授」主張的長期指數投資。原PO提到自己沒搶到巨人傑講座，只從他人分享得知內容多為「看對下大抱住、低買高賣、不要賠錢」等老生常談，且聽說結尾還「嘴了一下指數投資」，引發網友聚焦討論：主動投資真的比較有料，還是乖乖買指數才是散戶正解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。