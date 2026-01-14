拒幫虧損公司抬轎！009816主打獲利自動再投入…股民：複利滾錢的真諦

臉書投資社團近日有網友發文分享，指出「凱基台灣TOP50（009816）」在指數回測與設計機制上與傳統市值型ETF出現明顯差異，貼文提到其回測報酬表現亮眼，並強調「動能加碼」與不配息設計，引發大量投資人留言討論。不少社團成員直言，009816被形容為「會賺錢的TOP50」，也讓0050、006208等市值型ETF再度被拿來比較。

整理社團討論內容，多數留言聚焦在009816的「動能加碼」機制。有網友留言表示：「敗筆就是把台積電設為大盤占比的上限」，也有人回應指出：「這是一個非常深刻且具備爭議性的觀察」，認為權重上限的設計，正是009816與傳統市值型ETF拉開差異的關鍵，能讓資金更集中在動能表現較強的成分股上。

除了權重配置，009816的獲利篩選條件也引起關注。社團中有網友直言：「只差在權重嗎？」也有整理式回應指出：「009816加入了獲利濾網，規定成分股近四季稅後純益總和必須大於0」，並強調這樣的設計可排除「市值大但連年虧損」的權值股，讓投資人持有的成分股具備實質獲利能力。

在收益分配方式上，不配息設計同樣引發正反討論。有網友分享實際操作經驗表示：「現在0050一張七萬，009816一張1萬可以買七張，以七張的報酬率對上一張的報酬率我認為應該不會輸太多」，並補充「我已經買100張了」。也有社團帳號簡短回應「實際行動」，顯示部分投資人已選擇進場嘗試。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。